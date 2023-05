Así es Queen of kings, la canción de Noruega para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Queen of Kings se ha convertido en una de las canciones más virales en Spotify Noruega llega a Eurovisión 2023 con una canción feminista dispuesta a ganar

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Noruega defiende Eurovisión 2023 con Queen of kings

Noruega se presenta a Eurovisión 2023 preparada para darlo todo; su tema Queen of Kings de Alessandra Mele ya se ha convertido en la canción más viral de Spotify, y es que, la propuesta musical del país nórdico entra en la competición pisando fuerte.

Queen of kings ya era una de las favoritas para ganar el festival desde que se anunció su participación. En la preselección noruega la actuación de Mele se colocó como la ganadora absoluta con 100 puntos de diferencia ante el segundo clasificado.

Y el éxito de la canción no ha terminado ahí, porque consiguió alzarse con la primera posición en la playlist Top Viral Global de Spotify, algo que le ha dado repercusión internacional, sobre todo en los charts de los países nórdicos.

Un single de temática feminista que reivindica como la mujer se quita la venda de los ojos y recupera su poder y reclama su lugar como reinas del mundo. Bajo una melodía épica con referencias al folclore noruego, Alessandra Mele llega dispuesta a arrasar en el escenario de Liverpool con este canto al empoderamiento.

Videoclip de Queen of kings - Alessandra Mele

Letra de Queen of the kings - Alessandra Mele

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind

Nothin' in this world can stop the spread of her wings

Got raven hair, it's dark as night

Icy eyes, outta sight, outta sight

Her heart, in spite, is warm and bright

Her smile awakes the northern lights

Lookin' out, she calls

Lai-da-dai-di-da

Who will conquer all?

Her name is

A firestone, forged in flames

Wildest card, run the game, run the game

Can't say the same in this world of change

Don't fear the pain; just break the chain

Lookin' out, she calls

Lai-da-dai-di-da

Who will conquer all?

Her name is

Lai, la-li-la

Rai, rai-ri-rai-rai-ri

Lai-la-la-li-lai, lai-ri-ra

Lai-la-li-la, la-la-la-la

La-la-la-la

Ah-Ah-Ah-Ah!

Her name is

