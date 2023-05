Así es 'Carpe Diem', la canción de Eslovenia para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Joker Out es el grupo que representará a los eslovenos El tema invita a todos los espectadores a aprovechar el día a día y a vivir la vida al máximo

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semifinales: el martes 9 y el jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

El grupo Joker Out, formado por Bojan Cvjeticanin, Jure Macek, Kris Guštin, Jan Peteh y Nace Jordan, es uno de los más exitosos de Eslovenia. Ahora, se encargarán de representar a los eslovenos en Liverpool. El grupo será el abanderado de LPS que interpretó 'Disko' y consiguió la posición 17.

Eslovenia debutó en Eurovisión en 1993 con el tema "Tih deževen dan", logrando el puesto 22 de 25. Tras los resultados obtenidos, no se presentaron al año siguiente, pero volvieron en 1995, alcanzando la séptima plaza, su mejor posición, lograda también en 2001. El país solamente ha conseguido clasificarse para la final 6 veces de las 17 que ha participado.

El tema que interpretará el grupo es 'Carpe diem', que invita a todos los espectadores a aprovechar el día a día y a vivir la vida al máximo. Solamente quiere que el público se centre en el ahora como si no hubiese un mañana.

Videoclip de 'Carpe Diem' - Joker Out

Letra de 'Carpe Diem'

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Vedno manj besed, tanek led pod nogami žge

Mi pa bežimo s prepiha

810.000 let moraš delat' le

Da duša malo zadiha

(An ban, pet podgan) Ti loviš, če preživiš

(Jaz ti bom vzel vse) Ti ničesar ne dobiš

(A, a, a) Si tega res želiš?

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas, na nas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Da nas objamе nebo

Prvi dež odplaknil ves bo blišč

Da nе bi kradel magije s plesišč

Tema bo prižgala žar v očeh

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas, še bolj na glas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Sprejeli, da smo večni samo

In srečni samo, ko objema nas nebo

Vso noč do jutra smo plesali

Ljubili se in se igrali

Živeli, kot da jutri nas mogoče več ne bo