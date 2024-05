Horario y dónde ver por TV el Masters 1.000 de Roma 2024

El Masters 1.000 de Roma alza el telón esta semana como último gran torneo de tierra batida antes de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y el gran objetivo de Rafa Nadal.

El balear, después de participar en Barcelona y Madrid, se apunta ahora al Foro Itálico para seguir mejorando sus sensaciones de cara a la gran cita de finales de mayo en París. No lo tendrá fácil en tierras italianas un Rafa que debutará ante un tenista de la 'qualy' pero que tiene por delante rivales de la talla de Rublev, Medvedev o Tsitsipas. Podrán soñar también los aficionados con una final ante Djokovic, con el serbio transitando por el lado contrario del cuadro. El número uno no llega en su mejor momento y no ha disputado ningún partido desde las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo a mitad de abril.

Pese a ese todo, el balcánico llega a la cita como uno de los favoritos y no peligra su posición de privilegio en el ranking ya que sus perseguidores, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, serán baja en el torneo por lesión.

En el cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek, reciente ganadora en Madrid, parte como gran favorita. La número uno debutará contra la ganadora de Wimbledon, Marketa Vondrousova. Paula Badosa, tras caer en su debut en el Mutua Madrid Open, se estrenará en Roma este martes ante la joven Mirra Andreeva. La vigente campeona, Elena Rybakina será otro de los grandes alicientes del torneo.

Horario del Masters 1.000 de Roma 2024

Martes, 7 de mayo

11:00 - Primera ronda individual femenina

Miércoles, 8 de mayo

11:00 - Primera ronda individual femenina y masculina

Jueves, 9 de mayo

11:00 - Primera ronda masculina; segunda ronda femenina

Viernes, 10 de mayo

11:00 - Segunda ronda femenina y masculina

Sábado, 11 de mayo

11:00 - Segunda ronda masculina; tercera ronda femenina

Domingo, 12 de mayo

11:00 - Tercera ronda femenina y masculina

Lunes, 13 de mayo

11:00 - Tercera ronda masculina; octavos de final femeninos

Martes, 14 de mayo

11:00 - Octavos de final masculinos; cuartos de final femeninos

Miércoles, 15 de mayo

11:00 - Cuartos de final femeninos y masculinos

Jueves, 16 de mayo

13:00 - Cuartos de final masculinos; semifinales femeninas

Viernes, 17 de mayo

14:00 - Semifinales individuales masculinas y dobles femeninos

Sábado, 18 de mayo

12:00 - Final individual femenina y final de dobles masculino

Domingo, 19 de mayo

12:00 - Final individual masculina, y finales de dobles masculino y femenino

Dónde ver por TV el Masters 1.000 de Roma 2024

El Masters 1.000 de Roma podrá seguirse en España a través de Movistar, que emitirá los partidos del cuadro masculino. El cuadro femenino se podrá seguir a través de Teledeporte, de la plataforma RTVE Play y Dazn.