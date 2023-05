Así es 'Samo Mi Se Spava', la canción de Serbia para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Luke Black es el artista que representará a los serbios El tema trata sobre el deseo del protagonista de dormir para siempre

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semifinales: el martes 9 y el jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Serbia defiende Eurovisión 2023 con 'Samo Mi Se Spava'

Luke Black es el representante de Serbia. El joven mezcla melodías clásicas con sonidos experimentales, electrónicos e indie. El serbio trabaja para sorprender a la audiencia con un espectáculo auténtico y creativo.

'Samo Mi Se Spava' trata sobre el deseo del protagonista de dormir para siempre y escapar del caos del mundo. Lo único que quiere es soñar para siempre, olvidándose de la vida real.

Serbia debutó en 'Eurovisión' en 2007, consiguiendo la victoria con 'Molitva', de Marija Šerifović . Tras el triunfo, tan sólo han conseguido clasificarse para la final en tres ocasiones. Black se convierte en el abanderado de Konstrakta que interpretó el tema 'In corpore sano', quedando en quinto lugar en Turín.

Videoclip de 'Samo Mi Se Spava' - Luke Black

Letra de 'Samo Mi Se Spava'

Baby, watch the world on fire

It is all a game to me

I don't wanna choose my fighter

Who's taking control of me?

Halo?

Samo mi se spava

I just wanna sleep forever (s-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (s-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

Noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobedim

Halo?

Game over

I just wanna sleep forever (s-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

This comes to an end now

War, glad je

Bez nade

Savest spava (s-spava)

Dok svet gori

Gori, kraj je

Mrak traje

Razum spava (s-spava)

Dok svet gori