Así es 'Stay', la canción de Lituania para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Lituania quiere dar la sorpresa con 'Stay' Competirá en la segunda semifinal del festival

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 9 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Lituania no parte entre las favoritas para esta edición. De hecho, los expertos no le auguran un buen resultado por lo que una clasificación para la gran final del Sábado sería una magnífica noticia para la delegación lituana.

Lo hará con 'Stay', una emotiva balada que buscará calar en los corazones de los eurofans para dar 'el sorpasso' y colarse en la final del sábado.

Videoclip de 'Monika Linkytė' - 'Stay'

Letra de 'Monika Linkytė' - 'Stay'

I've carried sadness with me

I hid it well since sixteen

And all the crying, all the fighting

You kept putting out the fire

That burned so bright within me

As I look back through all these years

To broken dreams, disguising fear

Being someone that I'm really not

Now I am drowning in my bed

And life has gone out of my hands

Happiness seems further than the moon

Just stay with me

My heart is bleeding

I need your healing

Wait for me

Well, it ain't easy

To love someone like me

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

I took it all on myself

I asked for nobody's help

Had to taste it and embrace it

All the bitterness of failure

To find myself within me

Just stay with me

My heart is bleeding

I need your healing

Wait for me

Well, it ain't easy

To love someone like me

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

Just stay, just stay, ooh

Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto

