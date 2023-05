Así es 'Solo', la canción de Polonia para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Blanka es la artista que representará a los polacos El tema trata sobre la liberación de una relación tóxica

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semifinales: el martes 9 y el jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Polonia defiende Eurovisión 2023 con 'Solo'

Blanka es la artista mitad polaca, mitad búlgara que representará Polonia. La cantante ha optado por interpretar 'Solo', un tema que habla del desamor; concretamente, sobre una persona que se ha cansado de tener una relación tóxica y que está dispuesta a pasar página.

La artista es la abanderada de Krystian Ochman, que consiguió clasificar a Polonia en la final de Turín 2022 por primera vez en cinco años. El país debutó en el festival en 1994, y el mejor puesto que han logrado ha sido la plata.

Videoclip de 'Solo' - Blanka

Letra de 'Solo'

Baby, it’s kind of crazy how else to phrase it with you

I lost my senses

Baby, what happened to ya?

I thought I knew ya

But now it’s time to face it

Ya hot and cold, high and low

You’re messin with my mind

No oh oh, that’s not how it goes

So let me spell it out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

And now I’m gonna show ya show ya show ya

What it is your missing out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

Now I’m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)

Tell me

Now was it worth it?

Playin’ me dirty, but now who’s laughing baby?

Watch me

All eyes on me now

Bet you regret how

What goes around comes around

Yeah hot and cold, high and low

You’re messin with my mind

No oh oh, that’s not how it goes

So let me spell it out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

And now I’m gonna show ya show ya show ya

What it is your missing out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

Now I’m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)

No no, I’m going solo (yeah)

Ya better better, watch me now

Cause I know how to let go

Gonna make it make it on my own

Oh, oh no, I’m going solo

(yeah) ya better better, watch me now

Cause I know how to let go

So it’s clear to see I’m

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

And now I’m gonna show ya show ya show ya

What it is your missing out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

Now I’m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)