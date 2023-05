Así es 'My sister's crown', la canción de República Checa para Eurovisión 2023: letra y videoclip

República Checa apuesta por la sororidad como mensaje de su canción Un tema que mezcla el folclore y el pop

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

República Checa defiende Eurovisión 2023 con 'My sister's crown'

República Checa apuesta por una banda formada por mujeres, que escogen el folclore y el pop para sorprender en Liverpool. La artista Vesna se prepara para Eurovisión 2023 con una canción de sororidad, cooperación y apoyo. La compositora del tema Patricie Fuxová se ha inspirado en las personalidades de las seis componentes de la banda para crear el single.

República Checa ha participado 10 veces en Eurovisión pero no siempre con la misma suerte, incluso se tomó una pausa de 2009 a 2015. Veremos que tal está la fortuna para los checos de cara a la gran final.

Videoclip de 'My sister's crown' - Vesna

Letra de 'My sister's crown' - Vesna

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

Moje sestra v srdci je divoká

Copy zaplést, nikdy si nenechá

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

My sister's crown

Don't take it down

Don't take it down

Nobody has right to do it

She's beautiful

And capable

She is her own queen

And she will prove it

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We're not your dolls

We're not your dolls

Life's not a moneybag

Blood's on your God's head

You can't steal our souls

You can't steal our souls

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

My sister's crown

Don't take it down

Дай ръка не се страхувай

С другите сестри поплувай

В морето ни нямаме място за тези омрази

Пази, пази

Не тъгувай

Хоп троп момите не са нон-стоп на разположение

Ти просто че сме сестри до край знай!

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We're not your dolls

We're not your dolls

Life's not a moneybag

Blood's on your God's head

You can't steal our souls

You can't steal our souls

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

My sister's crown

Don't take it down

My sister's crown

Don't take it down

All the sisters of the world

Come together with a prayer

Choose love over power

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister's crown)

Ой ти сильна (Don't take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister's crown)

Ой ти сильна (Don't take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister's crown)

Ой ти сильна (Don't take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива (My sister's crown)

Ой ти сильна (Don't take it down)

Хоробра єдина

Корона твоя

Jsme v srdcích s tebou

We stand for you