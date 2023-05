Así es 'Watergun', la canción de Suiza para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Remo Forrer es el artista que representará al país alpino La canción es un llamado a la paz frente a las guerras

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semifinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Suiza defiende Eurovisión 2023 con 'Watergun'

Remo Forrer será el abanderado de Suiza en la 67 edición del Festival de Eurovisión. El artista cogerá el testigo de Marius Bear, que consiguió clasificarse para la Gran Final interpretando 'Boys Do Cry', quedando en el puesto 17 tras recibir 78 puntos.

'Watergun' es un llamado a la paz frente a las guerras. El joven alpino se muestra esperanzado de poder cambiar estos conflictos y de contribuir a la armonía: "Es frustrante, pero todavía tengo la esperanza de que los cambios sean posibles", comentó Forrer.

Videoclip de 'Watergun' - Remo Forrer

Letra de 'Watergun'

When we were boys

We played pretend

Army tanks and army men

Hide and seek

Grow to be the kings we dream

Where did we go?

We're standin' on the frontline

Where did we go, we go?

I don't wanna be a soldier, soldier

I don't wanna have to play with real blood

We ain't playin' now

Can't turn and run

No water guns

No, no, I don't wanna be a soldier, soldier

I don't wanna have to play with real blood

'Cause we ain't playin' now

Can't turn and run

No water guns

Just body bags that we've bеcome

Adolescencе, breaking rules

Nothin' hurts when you‘re bulletproof

I remember, yes, I do, I do

Where did we go?

We're standin' on the frontline

Where did we go, we go?

I don't wanna be a soldier, soldier

I don't wanna have to play with real blood

We ain't playin' now

Can't turn and run

No water guns

No, no, I don't wanna be a soldier, soldier

I don't wanna have to play with real blood

'Cause we ain't playin' now

Can't turn and run

No water guns

Just body bags that we've become

What we've become

What we've become

What we've become

Playing with waterguns

Not playing with waterguns