Así es 'Unicorn', la canción de Israel para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semifinales: el martes 9 y el jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Israel defiende Eurovisión 2023 con 'Unicorn'

Noa Kirel se encargará de representar a los israelís con el tema 'Unicorn'. La joven de 21 años fue ganadora en los MTV Europe Music Awards 2017 como "Mejor artista israelí", y es tan buena, que el comité de selección de Eurovisión anunció su participación ocho meses antes de la fecha límite oficial para inscribir al representante.

Israel debutó en Eurovisión en 1973 en Luxemburgo, y ha conseguido levantar el micrófono de cristal en cuatro ocasiones. La última fue en 2018, cuando Netta interpretó 'Toy'. La artista es la abanderada del cantante Michael Ben David, que representó el tema 'I.M', con el que el país no se clasificó en la final, por primera vez desde el año 2014.

'Unicorn' es una canción que sonará en inglés, pero que tiene algunas letras en hebreo, y el tema principal es el empoderamiento femenino.

Letra de 'Unicorn'

Hey, you don’t like the way I’m talking

Hey, so you stand there keep on call me names

No, I’m not your enemy so

If you’re gonna do it, don’t do it

Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales oh

If you’re gonna do it….

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back

I won’t look down

I’m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn

History caught in a loop

Don’t you wanna change it?

You know that we can, you and me

Can write a new book

Don’t you wanna change it now?

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

Feminine- feminine- femininal

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back

I won’t look down

I’m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

(Hebrew):

An’lo kmo kulam (I’m not like everybody else)

Mul kol ha’olam (in front of the rest of the world)

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

You can call me queen

(Hebrew): Ein li da’awin (I’m not trying to impress)

U wanna see me dance?

U wanna see me dance?

U wanna see me dance?!

Watch me!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

I’m standing like a…