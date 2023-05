Así es 'Bridges', la canción de Estonia para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Estonia quiere dar la sorpresa con 'Bridges' Competirá en la segunda semifinal del festival

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 9 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Estonia no parte entre las favoritas para esta edición. De hecho, los expertos no le auguran un buen resultado por lo que una clasificación para la gran final del Sábado sería una magnífica noticia para la delegación.

Lo hará con 'Bridges', una emotiva balada que buscará calar en los corazones de los eurofans para dar 'el sorpasso' y colarse en la final del sábado.

Videoclip de 'Alika' - 'Bridges'

Letra de 'Alika' - 'Bridges'

Now I'm heading home to solid ground

Realized that all the lies I've told myself have died

Bring me to the place where I belong

Filled with all the memories and dreams I have ignored

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

There is one more thing you need to know

That I forgive myself for all the lies I said before

Now I see the road of leading lights

Showing me where I should go and what to leave behind

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges

I remember all the things that I went through

All the lies and blurry lines and city lights I knew

Now I'm strong enough to see what lays inside

And I can feel it all

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges

Recuerda que podrás seguir las últimas noticias de Eurovisión y los resultados del concurso en directo a través de la web de SPORT.