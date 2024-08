Arteta, sobre su gran fichaje de la temporada: "Me enamoré de él"

Mikel Arteta no es de los entrenadores que fichan por fichar. Si algo ha demostrado desde que aterrizó en el banquillo del Arsenal es que no quiere muchos fichajes, pero cuando los quiere es porque considera que pueden ser muy importantes en su proyecto. Ha pasado con los Rice, Havertz y compañía, y todo apunta a que sucederá también con Riccardo Calafiori, el central del Bolonia que quería media Europa y finalmente ha aterrizado en el Emirates Stadium.

Por salida de balón, colocación, potencial y juventud, el italiano está llamado a ser uno de los defensores que domine el fútbol europeo en los próximos años. Así, Arteta no podría estar más encantado con su fichaje. En declaraciones a 'Sky Sports', el técnico del Arsenal valoró muy positivamente su llegada y se deshizo en elogios hacia su juego. Puede jugar tanto de central como de falso lateral izquierdo. Y eso siempre es un plus para el vasco.

"Vi algo diferente"

"Me enamoré de él, lo vi hace un año. Vi algo diferente: un aura, un carisma, una presencia que no solo estaba relacionada con su habilidad. Empezamos a seguirlo y vimos a un jugador –tenía 21 años en ese momento– que hacía cosas y reaccionaba a las cosas de una manera que un joven de 21 años normalmente no lo hace. También tuvo un pasado muy difícil, una lesión de rodilla complicada, la forma en que reaccionó a eso...”, precisó Arteta.

“Cuando lo conocí le dije: ‘Seguro’. Estaba tan convencido que solo quería venir al Arsenal, que solo quería jugar para nosotros... así que estoy muy feliz de tenerlo”, sentenció. Un futbolista que casa como anillo al dedo al estilo de juego que viene practicando el club 'gunner' en los últimos años.

Además, la insistencia de Arteta con el fichaje no hace más que evidenciar que el técnico vasco tiene claro que esta temporada se apostará, todavía más si cabe, por la línea defensiva de cuatro centrales, al estilo Manchester City, con uno de ellos haciendo labores de centrocampista en salida de balón.