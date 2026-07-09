Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Mbappé se redime y empata a Messi

El Mundial 2026 entra de lleno en los cuartos de final. En momentos tan decisivos como los que se viven en este tipo de partidos, algunos de los grandes goleadores del torneo ya han dado un paso al frente en una cita que apunta a romper varios registros históricos en materia anotadora.

La primera posición del ranking comparten con 8 goles los dos grandes protagonistas de la Copa del Mundo: Kylian Mbappé y Leo Messi. El argentino anotó su último tanto contra Egipto en los octavos de final para remontar el partido y llevar a su selección a cuartos, mientras que el francés ha conseguido anotar contra Marruecos para poner a su equipo por delante en la eliminatoria.

Ambos jugadores son los líderes de la tabla goleadora y también los dos máximos goleadores históricos de la competición. Les sigue de cerca Erling Haaland, con 7 dianas, en una actuación memorable del noruego en su primera Copa del Mundo. Tampoco pierde comba Harry Kane, el ariete inglés que se postula actualmente con 6 tantos en su cuenta personal. Detrás, Ousmane Dembelé, que anotó contra Marruecos al igual que Mbappé.

Lionel Messi, tras la victoria a Egipto / Agencias

Precisamente el ariete de la Real Sociedad es el máximo goleador español en el Mundial. Su doblete contra Arabia y sus dos goles contra Austria lo ponen con cuatro dianas en su cuenta particular, el líder indiscutible en la faceta goleadora para el equipo español.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

Lionel Messi (Argentina): 8 goles Kylian Mbappé (Francia): 8 goles Erling Haaland (Noruega): 7 goles Harry Kane (Inglaterra): 6 goles Ousmane Dembélé (Francia): 5 goles Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles Mikel Oyarzabal (España): 4 goles Vinicius Junior (Brasil): 4 goles Quiñones (México): 4 goles Deniz Undav (Alemania): 3 goles Jonathan David (Canadá): 3 goles Matheus Cunha (Brasil): 3 goles Johan Manzambi (Suiza): 3 goles Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles Balogun (Estados Unidos): 3 goles Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 goles

Cada partido, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada encuentro.