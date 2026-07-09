MUNDIAL 2026
Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Mbappé se redime y empata a Messi
Consulta cómo queda la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 durante los cuartos de final y cuántos goles han marcado Messi, Haaland, Mbappé, Mikel Oyarzabal y el resto de aspirantes al galardón
El Mundial 2026 entra de lleno en los cuartos de final. En momentos tan decisivos como los que se viven en este tipo de partidos, algunos de los grandes goleadores del torneo ya han dado un paso al frente en una cita que apunta a romper varios registros históricos en materia anotadora.
La primera posición del ranking comparten con 8 goles los dos grandes protagonistas de la Copa del Mundo: Kylian Mbappé y Leo Messi. El argentino anotó su último tanto contra Egipto en los octavos de final para remontar el partido y llevar a su selección a cuartos, mientras que el francés ha conseguido anotar contra Marruecos para poner a su equipo por delante en la eliminatoria.
Ambos jugadores son los líderes de la tabla goleadora y también los dos máximos goleadores históricos de la competición. Les sigue de cerca Erling Haaland, con 7 dianas, en una actuación memorable del noruego en su primera Copa del Mundo. Tampoco pierde comba Harry Kane, el ariete inglés que se postula actualmente con 6 tantos en su cuenta personal. Detrás, Ousmane Dembelé, que anotó contra Marruecos al igual que Mbappé.
Precisamente el ariete de la Real Sociedad es el máximo goleador español en el Mundial. Su doblete contra Arabia y sus dos goles contra Austria lo ponen con cuatro dianas en su cuenta particular, el líder indiscutible en la faceta goleadora para el equipo español.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?
- Lionel Messi (Argentina): 8 goles
- Kylian Mbappé (Francia): 8 goles
- Erling Haaland (Noruega): 7 goles
- Harry Kane (Inglaterra): 6 goles
- Ousmane Dembélé (Francia): 5 goles
- Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles
- Mikel Oyarzabal (España): 4 goles
- Vinicius Junior (Brasil): 4 goles
- Quiñones (México): 4 goles
- Deniz Undav (Alemania): 3 goles
- Jonathan David (Canadá): 3 goles
- Matheus Cunha (Brasil): 3 goles
- Johan Manzambi (Suiza): 3 goles
- Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles
- Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles
- Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles
- Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles
- Balogun (Estados Unidos): 3 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 goles
Cada partido, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada encuentro.
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