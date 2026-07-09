Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialFrancia - MarruecosMáximos goleadores MundialClasificación Tour de FranciaEtapa 7 Tour de FranciaPartidos Mundial hoyOlise FranciaMundial 2026 hoyPartidos Gratis MundialHorario Djokovic SinnerAleksander SekulicAdeyemiMercado FichajesPedriBardghjiDjokovic - SinnerHorarios MotoGP GP de AlemaniaLamine YamalRossi MárquezCuándo juega EspañaCuándo juega ArgentinaIreneDani OlmoGesto entrenador EgiptoMiguel IndurainCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Mbappé se redime y empata a Messi

Consulta cómo queda la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 durante los cuartos de final y cuántos goles han marcado Messi, Haaland, Mbappé, Mikel Oyarzabal y el resto de aspirantes al galardón

Kylian Mbappé, a solo un gol de Messi en el Mundial

Kylian Mbappé, a solo un gol de Messi en el Mundial / Tom Weller/dpa / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

Barcelona

El Mundial 2026 entra de lleno en los cuartos de final. En momentos tan decisivos como los que se viven en este tipo de partidos, algunos de los grandes goleadores del torneo ya han dado un paso al frente en una cita que apunta a romper varios registros históricos en materia anotadora.

La primera posición del ranking comparten con 8 goles los dos grandes protagonistas de la Copa del Mundo: Kylian Mbappé y Leo Messi. El argentino anotó su último tanto contra Egipto en los octavos de final para remontar el partido y llevar a su selección a cuartos, mientras que el francés ha conseguido anotar contra Marruecos para poner a su equipo por delante en la eliminatoria.

Ambos jugadores son los líderes de la tabla goleadora y también los dos máximos goleadores históricos de la competición. Les sigue de cerca Erling Haaland, con 7 dianas, en una actuación memorable del noruego en su primera Copa del Mundo. Tampoco pierde comba Harry Kane, el ariete inglés que se postula actualmente con 6 tantos en su cuenta personal. Detrás, Ousmane Dembelé, que anotó contra Marruecos al igual que Mbappé.

Lionel Messi, tras la victoria a Egipto

Lionel Messi, tras la victoria a Egipto / Agencias

Precisamente el ariete de la Real Sociedad es el máximo goleador español en el Mundial. Su doblete contra Arabia y sus dos goles contra Austria lo ponen con cuatro dianas en su cuenta particular, el líder indiscutible en la faceta goleadora para el equipo español.

Noticias relacionadas

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

  1. Lionel Messi (Argentina): 8 goles
  2. Kylian Mbappé (Francia): 8 goles
  3. Erling Haaland (Noruega): 7 goles
  4. Harry Kane (Inglaterra): 6 goles
  5. Ousmane Dembélé (Francia): 5 goles
  6. Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles
  7. Mikel Oyarzabal (España): 4 goles
  8. Vinicius Junior (Brasil): 4 goles
  9. Quiñones (México): 4 goles
  10. Deniz Undav (Alemania): 3 goles
  11. Jonathan David (Canadá): 3 goles
  12. Matheus Cunha (Brasil): 3 goles
  13. Johan Manzambi (Suiza): 3 goles
  14. Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles
  15. Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles
  16. Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles
  17. Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles
  18. Balogun (Estados Unidos): 3 goles
  19. Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 goles

Cada partido, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL