Deco abrió la caja de los truenos en el Newcastle

El Newcastle vuelve a estar ante un verano decisivo. Otro más. En cierto modo, la reconstrucción de las 'urracas' empezó hace un año, cuando Alexander Isak terminó saliendo rumbo al Liverpool después de un tira y afloja tan mediático como desgastante. El delantero sueco, llamado a liderar el proyecto, acabó en Anfield tras acusaciones cruzadas y una ruptura prácticamente irreversible con St James’s Park.

Aquella venta, eso sí, dejó una cantidad enorme en caja: 145 millones de euros. Pero el movimiento no estaba en los planes iniciales. El Newcastle no quería vender a Isak; más bien lo contrario. Quería construir alrededor de él.

Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League / EFE

La llegada de Nick Woltemade fue la respuesta más visible a la marcha del sueco, pero no la única. Por eso, el club inglés cerró el mercado estival con un balance negativo de 102 millones de euros. Incorporó a dos extremos de nivel y con conocimiento de la Premier League, Anthony Elanga y Yoane Wissa; apostó por Jacob Ramsey como centrocampista de proyección; reforzó el eje de la defensa con Malick Thiaw; y encontró en Aaron Ramsdale una solución para la portería en forma de cesión.

Woltemade, delantero del Newcastle / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Eran piezas interesantes. Algunas de presente, otras de futuro. Y todas formaban parte de una revolución más amplia que quedó eclipsada por el ruido de la salida de Isak. Pero la temporada no ha ido especialmente bien: terminó en la 12.ª plaza en Liga mientras también competía en la Champions League.

Un verano más duro que el anterior

Pero si rehacerse tras Isak era un reto mayor, el efecto dominó que han provocado Deco y el Barça es una prueba de fuego. Eddie Howe está perdiendo piezas estructurales a medida que pasan las semanas y, si no aciertan en los relevos, puede haber problemas en territorio 'magpie'.

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

Primero fue Anthony Gordon, por 80 millones de euros. Una salida importante, porque el inglés era uno de los referentes del equipo en ataque. Después llegó otro mazazo. El Tottenham, rival directo en Inglaterra, cerró el fichaje de Sandro Tonali por 108 millones de euros en una operación récord. La marcha del italiano no solo debilita el centro del campo del Newcastle, sino que refuerza a un competidor directo.

Tonali, nuevo jugador del Tottenham / 'X'

Y el próximo puede ser Bruno Guimaraes, la otra piedra angular de la medular del Newcastle. En Inglaterra aseguran que el brasileño habría alcanzado un acuerdo verbal con el Arsenal, aunque el Newcastle insiste en que su capitán no está en venta y niega negociaciones directas por el momento. ¿No les recuerda un poco al tema Isak? Si acaba saliendo, serán tres estrellas menos en Newcastle y en tiempo récord.

Bruno Guimaraes, capitán del Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

El problema es que, hasta ahora, los fichajes apuntan más al futuro que al rendimiento inmediato. Bazoumana Touré llega desde el Hoffenheim para reforzar la banda izquierda. Sean Steur aparece como una apuesta para ocupar parte del vacío que deja Tonali. En Países Bajos le catalogan como el 'nuevo De Jong' y Ewen Jaouen aterriza como relevo en la portería tras la marcha de Ramsdale. Los tres tienen algo en común: ninguno supera los 20 años.

Manzambi, un crack que ilusiona

Como se antoja complicado que aseguren rendimiento inmediato en la Premier League, el club también trabaja en nombres más consagrados. El Newcastle tiene liquidez y esperará a dar un golpe sobre la mesa tras el Mundial. Uno de los nombres que más ilusión genera es el de Johan Manzambi, futbolista del Friburgo y una de las grandes sensaciones de Suiza en la Copa del Mundo.

Johan Manzambi, delantero de Suiza y del Friburgo / EFE

Según Sky Sport, ya hay acuerdo completo por 60 millones de euros. Una cifra importante por un jugador polivalente, potente, habilidoso y con capacidad para marcar diferencias en varias zonas del campo. La alternativa es Antonio Nusa, otro talento que también está dejando una gran impresión en el Mundial y que también gusta al Tottenham.

Y, para el centro del campo, Lamine Camara, centrocampista senegalés del AS Mónaco, está cada vez más relacionado con el Tottenham. En definitiva, la salida de Gordon ha resultado ser la punta del iceberg y el Newcastle apunta a ser uno de los grandes agitadores de este verano.