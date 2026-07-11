FC BARCELONA
El PSG se lanza con todo a por el fichaje de Ferran Torres
El club parisino habría alcanzado un principio de acuerdo con el delantero azulgrana, según Sky Sport, con Luis Enrique presionando por su fichaje y la renovación con el Barça cada vez más complicada
El futuro de Ferran Torres vuelve a agitarse. La pista que vincula al delantero del FC Barcelona con el PSG, surgida a mediados de junio, ha dado un paso más. Según el periodista Luca Bendoni, a través de Sky Sport, las conversaciones entre las partes avanzan a buen ritmo y el jugador ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el club parisino, una especie de pacto a falta de cerrar detalles como la duración del contrato y las condiciones económicas.
El detonante de la operación habría sido la salida de Gonçalo Ramos rumbo al AC Milan, un movimiento que ha obligado al PSG a replantear su ataque y buscar un refuerzo ofensivo de garantías. En ese escenario, el nombre de Ferran ha escalado posiciones hasta situarse en lo más alto de la lista parisina.
Luis Enrique, el gran valedor
Detrás de este interés hay un nombre propio: Luis Enrique. Según la misma fuente, el técnico asturiano lleva semanas presionando a la dirección deportiva para que acelere por su compatriota, cuyo perfil le encanta. Un interés que, además, no es ningún secreto en España. El jugador, por su parte, vería con buenos ojos un traslado a París, lo que complica todavía más el escenario para el Barça.
Las negociaciones entre clubes aún no se han abierto formalmente, pero todos los indicios apuntan a que el PSG lanzará una ofensiva concreta en las próximas semanas.
Una renovación cada vez más lejos
Como ya contamos en SPORT, Ferran Torres acaba contrato en 2027, por lo que el club azulgrana debería renovarle este mismo verano para evitar que dentro de un año pueda negociar su salida con la carta de libertad. El Barça tenía previsto abordar esa renovación, pero el jugador viajó al Mundial sin haber cerrado su continuidad, y según Bendoni el club ya es consciente de que la operación se antoja muy complicada.
Lo cierto es que Hansi Flick cuenta con él. El de Foios se ha reciclado con éxito a la posición de delantero centro, donde ha rendido a gran nivel esta temporada, y tras la marcha confirmada de Robert Lewandowski es el '9' más puro de la plantilla. Ese último impulso le ha consolidado, además, en la selección de Luis de la Fuente.
El 'Tiburón' siempre ha manifestado su ilusión por vestir de azulgrana y conquistar algún día la Champions con el Barça. Pero el mercado aprieta, el PSG acelera y el tiempo corre en contra de la renovación.
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