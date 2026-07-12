Hansi Flick 3.0: La primera lista de la pretemporada del Barça con sorpresas

Parece que haya pasado media vida, pero tan solo hace dos años de la primera vez que Hansi Flick se puso al mando del Barça y acogió el arranque de una pretemporada. El alemán apareció por la Ciutat Esportiva Joan Gamper, saludó al ejército de canteranos que había citado y empezó a trabajar con un grupo que era consciente de que poco tendría que ver con el definitivo con el que empezaría el curso oficial.

Flick afronta su tercera temporada / Valentí Enrich / SPO

Arranca este lunes la ‘Era Hansi Flick 3.0’. Un Barça renovado, cambiado, con caras nuevas y con incorporaciones para dar un salto de calidad respecto a lo que vimos la pasada campaña. Un vestuario al que aún le faltan piezas. Y no nos referimos solo a los casi 15 futbolistas que se incorporarán más tarde por haber participado en la Copa del Mundo, sino a fichajes.

Deco y la secretaría técnica trabajan a destajo para terminar de ajustar un par de incorporaciones que todavía están pendientes. El verano en el que la situación económica se normalizó y en el que el Barça pudo desembolsar más de 100 millones de euros.

Joao Cancelo celebra un gol con el FC Barcelona en la temporada 2026/27 en el Spotify Camp Nou / GORKA URRESOLA

Y lo que queda, puesto que falta el ‘9’ (con Julián como objetivo principal) y aún puede llegar algo más. No se descarta que aterrice un central, falta sellar el regreso de Joao Cancelo (esta vez, a priori, ya como propiedad del club). Y ojo con algún otro movimiento sorpresa.

El plan

Como hemos comentado, hoy aparecerá todo el grupo que trabajará esta semana (no se espera que se añada nadie aún, solo un Adeyemi que está pendiente del OK definitivo para viajar a Barcelona y ponerse cuanto antes a las órdenes de Flick).

Adeyemi, aún futbolista del Borussia Dortmund / EFE

Pruebas médicas habituales en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para dejar todo listo (a partir de las 9:00) y para empezar con los primeros entrenamientos. El Barça todavía no ha facilitado el planing diario, pero se esperan un par de días de dobles sesiones (mañana y tarde, con el equipo haciendo convivencia y almorzando junto.

Carga y dobles sesiones

Esta primera semana de entrenamientos será pura de carga. Como siempre desde que aterrizó el staff de Flick, el balón será muy protagonista, pero también el volumen de trabajo físico. Todos los futbolistas han trabajado por su cuenta estas dos últimas semanas (por lo menos) con pautas del club y se espera que lleguen con una buena base antes de ponerse a las órdenes de los preparadores físicos.

Flick incorpora a Kugel / BENFICA

Ahí estará una de las grandes novedades esta pretemporada, el aterrizaje del nuevo jefe de la preparación física, el germano Benjamin Kugel. Relevará a Julio Tous e implantará su sistema desde el primer día. Kugel ha desarrollado su carrera en clubes como el Werder Bremen, el FC Köln, el PSV Eindhoven y el Benfica.

Además, formó parte durante casi una década del cuerpo técnico de la Federación Alemana de Fútbol, donde coincidió con Hansi Flick y participó en la conquista de la Copa del Mundo de 2014. Habrá partidillos y competición en estos primeros días, pero no será hasta el día 24 cuando el Barça dispute su primer amistoso de la preparación.

Debut ante el Europa

Será a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra el Europa, rival de Primera RFEF que ha disputado los playoff de ascenso a Segunda A en este último curso. Allí podremos ver, seguro, a un buen puñado de canteranos, puesto que buena parte de los mundialistas (los españoles, Gordon y Kounde) todavía no se habrán incorporado.

Una lista exótica

Para arrancar, Hansi Flick avisó antes de marcharse de vacaciones a los canteranos que van a estar desde el primer día a sus órdenes. Habrá muchos porque la lista de ausentes es enorme: Araujo, Gordon, Eric, Cubarsí, Kounde, Frenkie, Olmo, Joan Garcia, Gavi, Pedri, Ferran, Lamine, Raphinha y Joao Cancelo (este último es jugador del Al-Hilal aún, ojo).

Hamza Abdelkarim, que cayó en octavos ante Argentina, ha decidido recortar sus vacaciones y estar ya desde hoy a las órdenes de Flick. Además de Hamza, en SPORT hemos ido desgranando algunos nombres más: Orian Goren, Alex Gonzalez, Toni Fernández, Guille, Ibrahim Diarra, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Álvaro Cortés, Òscar Gistau, Shane Kluivert, Ebrima Tunkara, Xavi Espart o Landry Farré. Habrá alguno más, seguro.

Héctor Fort ya ha entrenado estos días en Sant Joan Despí / SPORT

También estará Héctor Fort, que vuelve de su cesión en el Elche y que quiere convencer a Flick para tener un hueco en la plantilla, o el portero Yako, que vuelve del Andorra. Muchos alicientes en este arranque porque muchos de estos chicos no han estado aún trabajando con Hansi y destilarán ilusión para intentar convencer al entrenador alemán para seguir el máximo tiempo posible.

El filial, el 20-J

Cabe destacar que el filial azulgrana de Juliano Belletti empieza a trabajar una semana después, el día 20, y ahí ya se espera una primera criba de Flick con algunos futbolistas sumando con el técnico brasileño. Pero veremos a muchos contra el Europa el día 24 y a unos cuantos, seguro, para el stage en Inglaterra que arranca el día 27 en Birmingham.