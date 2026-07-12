Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 9

Mathieu van der Poel se apunta la victoria en la novena etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Malemort y final en Ussel, mientras que Tadej Pogacar se mantiene como líder en la general tras la disputa de la primera semana de competición en carreteras galas.

El corredor del Alpecin, reconocido como el más combativo de la jornada, hizo gala de su potencia para imponerse al grupo reducido en la llegada a meta en Ussel, ganándole la partida a Pidcock, Baudin y Johannessen.

La victoria de Van der Poel no trae consigo cambios sustanciales en la general, ya que el pelotón recuperó gran parte del terreno perdido en los kilómetros finales. Tadej Pogacar acude a la jornada de descanso como líder destacado de la clasificación, mientras que Jonas Vingegaard (+2:42) e Isaac del Toro (+3:27) completan el podio provisional.

Como viene sucediendo desde el inicio de la ronda gala, el español mejor situado sigue siendo Juan Ayuso. El jefe de filas del Lidl-Trek se mantiene en la quinta posición de la general, a +3:34 de la cabeza y a apenas 7 segundos del objetivo del podio.

La clasificación de la etapa 9 del Tour de Francia 2026

Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech): 3:27:51 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): m.t. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Alex Baudin (EF Education - EasyPost): m.t. Filippo Ganna (Netcompany INEOS): +0:06 Mads Pedersen (Lidl - Trek): +0:06 Michael Matthews (Team Jayco AlUla): +0:06 Jordan Jegat (TotalEnergies): +0:06 Nicolas Breuillard (TotalEnergies): +0:06 Sean Quinn (EF Education - EasyPost): +0:06

Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026

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Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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