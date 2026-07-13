Diego Forlán será el nuevo seleccionador de Uruguay

Diego Forlán se convertirá en el nuevo seleccionador de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa. La Asociación Uruguaya de Fútbol se encuentra dialogando con el exfutbolista para que dirija a la Sub-20 de la Celeste y asuma el cargo de la absoluta hasta marzo de 2027 de manera interina.

Vivirá su primera experiencia al frente de la Celeste en los seis amistosos de fecha FIFA y, además, liderará a una Sub-20 que en enero del próximo año buscará en el Sudamericano de la categoría sellar el billete al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

Nacido en Montevideo el 19 de mayo de 1979, el exfutbolista de Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester United, Independiente o Inter de Milán, apenas cuenta con experiencia en los banquillos, pues dirigió a Peñarol en once encuentros en 2020 y a Atenas de la Segunda División en 2021.

El técnico argentino Marcelo Bielsa en el partido del Mundial de fútbol de 2026 de Uruguay contra España en Guadalajara (México). / Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, confirmó sus intenciones en una entrevista a 'Teledoce': "Si se llega a un acuerdo con Diego Forlán en las próximas horas, será el entrenador de la selección Sub-20 y de los próximos partidos amistosos. Está entusiasmado, aunque aún quedan algunos puntos por concretar".

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Forlán tuvo un destacado paso por la selección de Uruguay, con la que disputó los Mundiales de Corea y Japón de 2002, Sudáfrica de 2010, en el que obtuvo el Balón de Oro, y de Brasil 2014. Además, jugó tres ediciones de la Copa América y ganó la de Argentina 2011, en la que convirtió dos tantos en la final ante Paraguay.