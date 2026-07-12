¿Cuánto dinero gana Sinner como campeón de Wimbledon?

Jannik Sinner es el nuevo campeón de Wimbledon. El de San Cándido, número 1 del mundo, pudo quitarse la 'espinita' de su temprana eliminación en Roland Garros con una incontestable victoria en el tercer 'Major' de la temporada, en el que tuvo que recorrer el camino difícil y eliminar a Djokovic y a Zverev antes de volver a levantar el codiciado trofeo.

La conquista de Wimbledon supone el séptimo titulo de la temporada para Jannik Sinner, cuyo buen rendimiento y sumado a la lesión de su gran rival Carlos Alcaraz le han disparado en lo más alto de la clasificación mundial de tenistas. El italiano había pasado el rodillo en los Masters 1000 disputados hasta la fecha, pero el 'Major' británico es el primer gran título que puede añadir a sus vitrinas esta temporada

Más allá de la importancia de conquistar un nuevo título y de los puntos defendidos con éxito en la carrera por el número 1 del ranking ATP, la consecución del tercer Grand Slam de la temporada también se traduce en un importante botín económico para Sinner.

Sinner y Zverev en la final de Wimbledon 2026 / EFE

¿Cuánto dinero reparte Wimbledon 2026?

Campeón: 4.212.000 €

Finalista: 2.106.000 €

Semifinales: 1.053.000 €

Cuartos de final: 561.600 €

Octavos de final: 351.000 €

Tercera ronda: 216.450 €

Segunda ronda: 147.420 €

Primera ronda: 93.600 €

Como es habitual en los cuatro grandes torneos del circuito, Wimbledon reparte un suculento botín entre sus participantes. La organización del certamen londinense ha destinado 64,2 millones de libras en concepto de premios para las diferentes categorías, una cantidad superior a los 75 millones de euros al cambio y que supone un aumento del 20% respecto a la bolsa destinada para la edición anterior.

Novak Djokovic, celebrando una victoria en Wimbledon / ADAM VAUGHAN

Si bien es cierto que la simple participación en el torneo ya está premiada con cerca de 100.000 euros, la mayor parte del pastel está destinada para los tenistas que más lejos han llegado. El grueso del botín lo acapara Jannik Sinner, que se embolsa la friolera de 4,2 millones de euros tras imponerse ante Alexander Zverev. El alemán, por su parte, recibe unos nada desdeables 2,1 millones de euros como premio de consolación.

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Tampoco se pueden despreciar los ingresos del legendario Novak Djokovic y el sorprendente Arthur Fery, que se embolsan más de 1 millón de euros cada uno tras alcanzar las semifinales. Menos repletas quedan las arcas de Rafa Jódar, que se despudió de Londres con 216 mil euros después de caer en tercera ronda.