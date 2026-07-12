ECONOMÍA
Multas entre 600 y 6.000 euros por grabar con el móvil o con gafas inteligentes en el encierro de San Fermín: la Policía intensifica los controles entre los corredores
La Policía Municipal de Pamplona endurece la vigilancia tras intervenir 54 gafas inteligentes en los cinco primeros encierros
La Policía Municipal de Pamplona ha incrementado los controles durante los encierros de San Fermín 2026 ante el aumento de corredores que intentan grabar su participación con gafas inteligentes o teléfonos móviles, una práctica prohibida por la normativa. En los cinco primeros encierros, los agentes han retirado 54 gafas inteligentes a participantes que pretendían registrar imágenes desde dentro del recorrido.
Grabar con el móvil constituye una infracción grave, sancionada con multas que oscilan entre 600 y 6.000 euros, dependiendo del peligro generado para otros corredores. Obstaculizar el paso, alterar la trayectoria o provocar situaciones de riesgo son factores que pueden elevar la cuantía de la sanción.
Un fenómeno en auge
Fuentes policiales señalan que grabar la propia carrera es una práctica cada vez más extendida, especialmente con gafas inteligentes, cuya presencia sancionable no constaba en 2025. Este incremento se vincula al deseo de "subir a las redes y compartir las imágenes", un comportamiento habitual entre corredores jóvenes, tanto nacionales como extranjeros.
Uno de los casos más llamativos es el de un joven que ha participado varios días disfrazado del Joker, con el pelo teñido de verde y la cara pintada de blanco. Aunque hasta ahora destacaba solo por su apariencia, hoy ha sido identificado y sancionado por correr mientras grababa con su teléfono móvil.
Riesgos para la seguridad
La Policía Municipal insiste en que estas conductas comprometen la seguridad del encierro. Grabar mientras se corre reduce la atención, modifica la trayectoria y puede provocar tropezones o choques que afectan al resto de participantes. Por ello, el dispositivo policial cuenta con un equipo específico para detectar estas irregularidades antes y durante la carrera.
"Lo primero es la seguridad", subrayan desde el cuerpo municipal, que pide la colaboración de los corredores para garantizar un encierro seguro y respetuoso con las normas. Su labor se centra en medidas preventivas destinadas a minimizar los riesgos y evitar incidentes derivados de comportamientos imprudentes.
Llamamiento a la responsabilidad
La Policía Municipal hace un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva.
Respetar las indicaciones, evitar el uso de dispositivos y mantener la concentración son elementos esenciales para preservar la integridad de los corredores y asegurar el buen desarrollo de un evento multitudinario y de gran complejidad como el encierro.
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