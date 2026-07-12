Boris Becker, leyenda del tenis, habla claro sobre Alcaraz: "Es el niño mimado del tenis"

Carlos Alcaraz lleva apartado de la competición desde el pasado mes de abril debido a la lesión en la muñeca que ha marcado los últimos meses de su temporada. El español, baja también para el Masters 1000 de Canadá, tiene previsto regresar a la competición en el Masters 1000 de Cincinnati, aunque Boris Becker le ha recomendado máxima prudencia.

El exnúmero uno del mundo se pronunció sobre la situación del español en unas declaraciones recogidas por Sky Sports y lanzó un mensaje claro: no debe precipitar su regreso.

Alcaraz atendido en el Barcelona Open / EFE

"Se lesionó durante la segunda semana de abril, en Montecarlo, antes de Barcelona. Ganó el jueves, luego terminó en el hospital, y ahora estamos a mediados de julio, tres meses después", recordó Becker.

Es el niño mimado del tenis, todos queremos verle jugar, así que le digo: 'No vuelvas demasiado pronto' Boris Becker

El alemán reconoció que la ausencia de Alcaraz supone un duro golpe para el circuito, pero insistió en que su recuperación debe estar por encima de cualquier urgencia por volver a competir. "Es el niño mimado del tenis, todos queremos verle jugar, así que le digo: 'No vuelvas demasiado pronto'", afirmó.

MÁXIMA PRUDENCIA

La principal preocupación del seis veces campeón de Grand Slam reside en la zona afectada. La muñeca es una de las partes más delicadas para un tenista y una recaída podría comprometer seriamente el regreso de Alcaraz.

"La muñeca es extremadamente frágil porque es indispensable para todos los golpes. Así que, Carlos, tómate todo el tiempo que necesites", advirtió Becker.

Boris Becker, embajador de los Premios Laureus, con la estatuilla que concede el jurado del que forma parte. / ÁNGEL MARTÍNEZ

Alcaraz continúa trabajando para regresar al circuito después de varios meses alejado de la competición. Su hoja de ruta apunta a Cincinnati como el escenario previsto para su reaparición, una cita clave antes del US Open.

Sin embargo, Becker tiene claro que el calendario debe quedar en un segundo plano. Con el último Grand Slam de la temporada en el horizonte, el alemán aconseja al español no asumir ningún riesgo innecesario y regresar únicamente cuando su muñeca esté completamente preparada para soportar de nuevo las exigencias del máximo nivel.