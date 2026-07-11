Giro de guion con la renovación de Vinicius

En las últimas semanas, el futuro de Vinicius parecía haberse adentrado en un terreno cada vez más incierto. La falta de avances en su renovación, junto a que ha entrado en el último año de contrato, había disparado las dudas alrededor de su continuidad. Un hecho que incluso había alimentado la posibilidad de que el Real Madrid se planteara una venta si las conversaciones seguían bloqueadas. Sin embargo, el panorama ha cambiado de forma significativa y el optimismo vuelve a abrirse paso en la entidad blanca.

Según ha informado Diario AS, el ambiente entre las dos partes ha mejorado en los últimos días después de una conversación que ha servido para acercar posturas. El medio apunta que club y futbolista tienen previsto mantener una reunión a finales de julio con la intención de seguir avanzando en unas negociaciones que llevaban meses completamente estancadas.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

Este cambio de escenario no significa, ni mucho menos, que la renovación esté cerrada. Las diferencias que han frenado el acuerdo durante los últimos meses siguen existiendo y todavía será necesario negociar varios aspectos del contrato. No obstante, el pesimismo que parecía lastrar el posible acuerdo hasta hace muy poco parece haber desaparecido, al menos por lo que respecta al club.

La situación empezaba a generar cierta inquietud en el conjunto madridista. Vinicius afronta su última temporada de contrato y, si no amplía su vínculo antes del 1 de enero de 2027, podrá negociar libremente con cualquier otro club para incorporarse como agente libre una vez finalice su compromiso con el Real Madrid el 30 de junio de ese mismo año. Un escenario que el club blanco siempre se ha empeñado en intentar evitar.

Vinicius se lamenta por una jugada / EFE

Precisamente por ese motivo, el tiempo se había convertido en uno de los principales enemigos del Real Madrid. La ausencia de avances provocó que durante las últimas semanas crecieran las especulaciones sobre todos los escenarios posibles, incluida esa hipotética salida este mismo verano para evitar el riesgo de perder a una de sus grandes estrellas sin recibir ni un solo euro a cambio.

A pesar de ello, ni el club ni el jugador han dado nunca señales de querer romper su relación. Vinicius ha reiterado en diversas ocasiones su deseo de seguir haciendo historia en el Real Madrid, mientras que desde Valdebebas continúan considerándole una pieza fundamental del proyecto deportivo junto a Kylian Mbappé y Jude Bellingham. La voluntad de ambas partes siempre ha sido la de alcanzar un entendimiento, si bien los aspectos económicos han frenado hasta ahora que el entendimiento sea total.

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior, durante un partido con elequipo / Juanjo Martín / EFE

La reunión prevista para finales de julio apunta a convertirse en un punto de inflexión. Servirá para comprobar si ese optimismo que ha aparecido puede traducirse en avances concretos e incluso en un trato definitivo. En el Real Madrid lo tienen claro: este asunto debe zanjarse cuanto antes para evitar que la incertidumbre se apodere del club.

Por ahora, la firma sigue sin producirse y todavía quedan pasos importantes por dar. Eso sí, el escenario parece haber cambiado respecto al que existía hace apenas unos días. Las dudas se desvanecen y vuelve a instalarse el optimismo. Las próximas semanas serán decisivas.