¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Mundial 2026 avanza en firme hacia su esperado desenlace. El elenco de 48 participantes que se dio cita en Estados Unidos, México y Canadá con el sueño de conquistar la Copa del Mundo se ha visto reducido a 4, que en los próximos días se jugarán los dos billetes en juego hacia la gran final del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Una vez conocida la identidad de los cuatro semifinalistas, ya solo queda esperar a que se abra el telón de la última ronda de la cita mundialista. Esta dará el pistoletazo de salida el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas (CEST) con la disputa del España-Francia, mientras que apenas 24 horas después se conocerá la identidad del segundo semifinalista.

España, que alcanza las semifinales por primera vez en 2010 y tercera en la historia, se enfrenta al mayor reto en lo que llevamos de torneo al medir sus fuerzas ante la temible Francia. 'La Roja' intentaré hacer valer su condición de mejor defensora del torneo para frenar al demoledor ataque formado por Mbappé, Dembélé, Doue y Olise y situarse a un solo paso de la gran final.

Luis de la Fuente abraza a Lamine Yamal tras la victoria de España frente a Bélgica. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio a las 21:00 horas (CEST), 15:00 hora local. El partido por el título se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y ha emitido los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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