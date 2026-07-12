Laporta habla claro sobre Julián: "No bailaremos la música de nadie"

Joan Laporta irrumpió en el Mundial. El presidente del Barça apareció por Dallas en la noche de este domingo en España para vivir el desenlace del torneo y acompañar a los jugadores azulgranas que aún quedan en liza: los españoles, Gordon y Jules Kounde.

El máximo mandatario azulgrana atendió a los medios de comunicación y tocó todos los temas de actualidad. Entre ellos, los nuevos fichajes Gordon y un Adeyemi que se hará en breve oficial.

Gordon y Adeyemi

"Gordon es rápido y tiene desborde. Contra Noruega hizo asistencia total a Bellingham, el pase estuvo muy bien. Con Adeyemi estoy muy ilusionado. Rápido y hace tiempo que nos gustaba. Deco gran trabajo y fichaje excelente. Noticia ha salido cuando tenía que salir", comentó Laporta.

Julián Álvarez celebra su obra de arte ante Suiza / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Otro tema candente es el de Julián Álvarez. Y ahí 'Jan' fue contundente sobre la oferta y la situación del asunto: "No vamos a bailar la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, que no es 'sine die', no es ilimitada. Diremos hasta cuándo la mantenemos vigente. La hemos hecho con la voluntad de fichar al jugador. Les gusta mucho al entrenador y la dirección técnica. Nos gusta mucho. Es una oferta importante".

En este sentido, sobre la relación con el Atlético y con Miguel Ángel Gil comentó que "hablamos muy claro. Entiendo que tenemos muy buena relación. En cuanto a la oferta, se lo aclaré. No hemos presionado más. Está oferta está vigente, se quedó ahí. No voy a hablar más de este tema".

Acerca del torneo que está haciendo Lamine y de los españoles, Laporta comentó que "doy todo mi apoyo a los jugadores del Barça. Lamine está haciendo gran Mundial, ha sido MVP en un par de partidos. Todos lo están haciendo bien, Pedri, Olmo y Cubarsí...".

Sobre Raphinha

Acerca de la situación de Raphinha y una posible salida, el presidente comentó que "no tenemos interés en que deje el Barça. Claro que sí jugará en el Barça. Es un puntal, con la incorporación Gordon y Adeyemi estamos reforzando la delantera, pero Raphinha es clave para nosotros. Lástima que la pasada temporada no pudo estar a pleno rendimiento porque creo que los resultados serían diferentes".

Jordi Gil

También hizo referencia 'Jan' a la competición que está cuajando Messi: "Su Mundial es extraordinario. Goles de una gran calidad. Su talento se impone siempre. Pienso que otros jugadores importantes y con edad se nota más porque no tienen su talento. Los argentinos juegan con un bloque muy compacto y Leo delante cuando tiene balón la enchufa".

Y sobre la suplencia de Pedri valoró que "está bien dosificar a Pedri. Es un puntal en la selección y el Barça, creo que se trata de dosificar esfuerzos en el Mundial. Pedri es titular y cuando juega se nota siempre. El talento de Pedri es extraordinario".

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Acerca de una posible salida de Ferran, aclaró que "he leído cosas pero no tengo constancia. Estamos encantados con él".