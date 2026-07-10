El calendario de España en el Mundial 2026: fechas y posibles rivales hasta la final

La selección española ha llegado a la fase más decisiva del Mundial 2026. Después de superar una ronda tras otra, no sin sufrimiento de por medio, el combinado español se planta en las semifinales de la Copa del Mundo, donde solamente cuatro selecciones se disputarán la gloria mundial hasta la final del 19 de julio.

España tuvo que superar a una combativa Bélgica en cuartos de final para pasar a la siguiente ronda. El cuadro belga prometía ser un rival correoso y lo terminó siendo; no fue hasta los instantes finales que el equipo de Luis de la Fuente encontró el camino del gol gracias otra vez a Mikel Merino, protagonista de la victoria española. Superado el reto de los cuartos de final, la selección española se planta en semifinales a solamente dos partidos por delante de bordar la segunda estrella en su escudo.

España, preparada para su próximo reto / SCOTT STRAZZANTE / EFE

El cuadro del Mundial 2026 quedó definido tras superar la fase de grupos, así que el combinado español puede hacerse a una idea de que desafíos debería superar de cara a las rondas venideras.

¿Qué le espera a España en el Mundial 2026?

En semifinales, España se enfrentará a Francia para jugarse el primer billete para la final del Mundial 2026. El encuentro está programado para el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el Dallas Stadium, en Dallas (Estados Unidos).

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En caso de superar la penúltima ronda eliminatoria de la Copa del Mundo, España se enfrentaría en la final del Mundial 2026 el 19 de julio a las 21:00 horas (CEST) al ganador de la segunda semifinal, que actualmente no tiene decididos sus participantes. Los dos equipos saldrán de los ganadores de los cruces Noruega-Inglaterra y Suiza-Argentina.