Aleksander Sekulic ya se ve en el banquillo del Barça

El Barça estrenó en las últimas horas la carpeta de altas de cara a la nueva temporada. Con la llegada Olivier Nkamhoua arranca el capítulo de fichajes que debe traer a nueve jugadores para completar el roster de la siguiente campaña. El ala-pívot finlandés, que ha firmado con el conjunto azulgrana para las dos próximas temporadas, completará la posición de '4' junto a un 'Toko' Shengelia también con contrato hasta 2028. Ahora bien, quedará por ver si el georgiano se mantiene en el Palau o si opta por pagar la cláusula que le libere de su actual contrato. A día de hoy y tal y como informó 'SPORT', todos los escenarios están abiertos.

El vestuario del Barça sufrirá una profunda remodelación este verano, la más importante de los últimos, si bien es cierto que las salidas, campaña tras campaña, se han ido contabilizando de media en media docena. Y todo ello sin perder de vista que el club debe cerrar todavía la contratación del nuevo entrenador que tome el testigo de Xavi Pascual al frente del equipo.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

Una negociación 'imposible' con Baskonia

El proceso no ha sido ni breve ni sencillo. Muestra de ello es que con el calendario llegando al ecuador de julio, y con un Pascual que comunicó su salida el pasado 27 de mayo, todavía no se ha anunciado el fichaje del nuevo técnico. La idea original, una vez se supo que 'XP' abandonaría la sección a final de curso para marcharse a Dubai, era la de reemplazarle por Paolo Galbiati. De entrada, la operación apuntaba a ser viable, ya que Baskonia no contaba con él para el siguiente curso, con Velimir Perasovic esperando en la recámara.

Pero todo cambió cuando trascendió el interés de los catalanes en el entrenador italiano. De repente, el club baskonista se encontró con un activo que interesaba a un rival, y ahí empezó una negociación prácticamente imposible para el Barça, en la que los vascos no se descolgaron de sus altas pretensiones. A nivel mediático, Baskonia también hizo su juego a través de las redes sociales, disipando cualquier duda en Galbiati, e incluso a nivel publicitario, el italiano aparece en los tranvías de Vitoria como reclamo para la campaña de abonados de la próxima temporada.

Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia / ACB Photo - Emilio Cobos

El Barça, consciente de que la llegada de Galbiati no avanzaba, y que suficiente 'jaleo' había ya con el interés en Xevi Pujol, activó un plan B en el que apareció Aleksander Sekulic. La información, avanzada por el periodista Dani Aguilà (Rac 1), fue confirmada y ampliada por este diario: la cúpula de la sección se reunió estos últimos días con el esloveno, en un encuentro en el que Joan Laporta y algún miembro más de la junta directiva del Barça también intercambiaron algunas palabras y sensaciones.

El fichaje de Sekulic por el Barça avanza

Las dos partes quedaron satisfechas con el encuentro, y como el club azulgrana sabe que no hay tiempo que perder para evitar otras hipotéticas marchas como la de Moses Wright, la operación quedó bastante encaminada. De hecho, 'SPORT' ha podido confirmar que la llegada de Sekulic al Palau ha ido avanzando en las últimas horas, y que el esloveno ya va compartiendo con su círculo más cercano que será el nuevo entrenador del Barça a partir de la próxima temporada.

Aleksander Sekulic apunta a ser el nuevo entrenador del Barça / EFE

El anuncio se debe producir en los próximos días

El acuerdo está prácticamente cerrado a falta de los típicos flecos contractuales de cualquier negociación. El pasado sábado, el medio 'Sport-Express' hablaba de que el acuerdo se podría cerrar en las próximas dos semanas. Pero los 'timmings' no son los mejores, el club azulgrana ya va tarde en la elección de su nuevo entrenador, y el acuerdo se debería anunciar en los siguientes días.

Con el anuncio del fichaje de Nkamhoua arranca el carrusel de llegadas en el Barça. Entre ellas debe entrar la del nuevo entrenador, y salvo giro de guion, la decisión está clara: Aleksander Sekulic tomará el camino inverso de Pascual, y tras ganar la última liga adriática con Dubai, dirigirá al conjunto azulgrana la próxima campaña.