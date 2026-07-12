El Borussia Dortmund libera a Adeyemi para cerrar su fichaje por el Barça

El fichaje de Karim Adeyemi por el FC Barcelona entra ya en su fase definitiva. Después del principio de acuerdo alcanzado entre ambas entidades en las últimas horas, el Borussia Dortmund ha dado este domingo la señal más clara de que la operación está a punto de cerrarse al confirmar oficialmente que el delantero alemán no participará en el inicio de la pretemporada mientras negocia su salida.

El club alemán anunció a través de un comunicado que "Karim Adeyemi y Kjell Wätjen no participarán en las pruebas físicas de hoy. Ambos jugadores han recibido permiso para mantener conversaciones con otros clubes". Una decisión que, en el caso del internacional alemán, responde directamente a las negociaciones avanzadas con el conjunto blaugrana.

Como os contamos en SPORT, Barça y Dortmund alcanzaron un acuerdo verbal por un traspaso cifrado en 22 millones de euros fijos más otros 7 en variables, además de reservar el conjunto alemán un 20% de una futura venta del futbolista. Adeyemi, por su parte, firmará un contrato hasta junio de 2031.

El extremo, de 24 años, siempre tuvo claro que su prioridad pasaba por vestir la camiseta del Barça. El internacional germano rechazó meses atrás la propuesta de renovación del Borussia Dortmund y trasladó al club su voluntad de iniciar una nueva etapa lejos de la Bundesliga. La presencia de Hansi Flick, el técnico que le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania en 2021, también ha sido un factor determinante para decantar la balanza.

Agenda culé

Con el permiso concedido por el Dortmund para ausentarse del regreso al trabajo, el siguiente paso será completar toda la documentación de la operación antes de viajar a Barcelona. Si no surge ningún contratiempo, el extremo pasará la revisión médica entre el 15 y el 16 de julio, justo después del inicio de la pretemporada blaugrana, previsto para este lunes 13 de julio.

La intención del club es que Adeyemi pueda incorporarse cuanto antes a la dinámica de Flick y llegue plenamente integrado al stage de St. George's Park, donde el Barça continuará preparando el nuevo curso y debutará en pretemporada contra el Birmingham City.

Tras cerrar la incorporación de Anthony Gordon, Deco sigue trabajando para reforzar el ataque con un delantero centro de primer nivel. Sin embargo, la llegada de Adeyemi supone otro paso importante en la profunda renovación ofensiva diseñada por la dirección deportiva para acompañar a Lamine Yamal en una temporada en la que la Champions será el máximo objetivo.