Manolo Lama no duda tras el partido de España: "Está condenado"

España venció ayer a Bélgica por 2-1 en un partido de enorme intensidad, pero la noticia no estuvo únicamente en el marcador.

La sorpresa llegó antes del inicio, cuando Luis de la Fuente decidió dejar a Pedri en el banquillo y apostar por Fabián Ruiz como titular. La decisión agitó el análisis posterior en la COPE, donde los periodistas interpretaron el movimiento como un mensaje claro del seleccionador.

La lectura de Manolo Lama

Manolo Lama fue directo al valorar el estado del centrocampista canario. Según explicó, el rendimiento de Pedri lleva tiempo siendo insuficiente: "Pedri no está bien, llevamos diciendo desde que empezó el Mundial que no está bien."

El periodista defendió que De la Fuente actuó en consecuencia: Fabián estaba mejor, jugó un partido completo, marcó un gol y ofreció la frescura que el técnico reclamó explícitamente en rueda de prensa. Para Lama, la conclusión es evidente: "Yo creo que Pedri para el martes está condenado."

El analista sostiene que, en un momento del encuentro donde se esperaba que Pedri aportara control, movilidad y pases sencillos, no logró influir en el juego. Y que, con la semifinal a la vista, el seleccionador no parece dispuesto a modificar un once que funcionó.

El mensaje del seleccionador

La clave, según la tertulia, está en las palabras de Luis de la Fuente. El técnico habló de "gente energética, fresca como Fabián", y cuando se le preguntó directamente por el jugador del PSG, respondió con un "sí, sí" que los periodistas interpretaron como una confirmación de su apuesta.

Para ellos, el seleccionador ha decidido priorizar estado de forma por encima de jerarquías previas.

El análisis de la COPE

Los periodistas de la cadena coincidieron en una lectura común del escenario que se abre en la selección. Consideran que Fabián ha aprovechado su oportunidad, firmando un encuentro decisivo que le coloca en una posición de ventaja. En paralelo, interpretan que Pedri atraviesa un momento delicado, con un rol que podría verse reducido en la fase final del torneo si no recupera sensaciones.

Fabián dejó su puesto a Pedri en el segundo tiempo del España-Bélgica / SCOTT STRAZZANTE / EFE

La conclusión es que Luis de la Fuente prioriza el rendimiento inmediato, no el nombre, y eso abre un nuevo escenario competitivo en el centro del campo. El equipo que ganó a Bélgica, sostienen, tiene muchas opciones de repetirse en semifinales.

Un once que apunta a continuidad

Con España a un paso de la final, el debate se centra ahora en si Pedri podrá recuperar su sitio o si el equipo ya ha encontrado un equilibrio sin él.

Para Manolo Lama y Paco González, la respuesta es clara: el once de ayer será el de las semifinales.