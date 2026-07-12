Giro inesperado con el futuro de Raphinha en el Barça

El futuro de Raphinha se ha abierto a todo tipo de especulaciones en las últimas semanas sobre una posible salida del brasileño hacia el fútbol de Arabia Saudí. En concreto se estaba especulando con una oferta multimillonaria del Al Hilal para hacerse con sus servicios, aunque el futbolista siempre ha negado la posibilidad de salir del club blaugrana, al menos, durante este verano. Y en el Barça estaban a la espera de su llegada de vacaciones tras caer eliminados del Mundial y poder mantener una charla con él.

El protagonista era Raphinha y también el Al Hilal, club que está en contacto con el Barça para definir de una vez por todas la salida de Joao Cancelo a través de un traspaso, algo que está prácticamente acordado. El club saudí ha querido salir al paso de los rumores sobre su interés por Raphinha y ha desmentido el asunto a través del portal árabe '365scores'.

El Al Hilal ha dejado claro que no ha iniciado conversaciones por Raphinha y que no tiene al brasileño en su lista de prioridades para reforzar la plantilla de cara a la presente temporada. Incluso, según esta información, el Al Hilal empieza a sentirse molesto por la utilización del nombre del club en este caso ya que creen que se debe al interés de alguna de las partes. En concreto '365scores', asegura que "se está utilizando el nombre del Al Hilal para provocar una mejora de contrato en su club".

El club saudí ha insistido en que no ha habido contacto ni verbal ni presencial con el entorno de Raphinha y que lo más probable es que no exista durante todo el verano, por lo que la puerta del Al Hilal estaría, por ahora, totalmente cerrada.

También es cierto que Raphinha despierta el interés de muchos clubs de Saudí y también de la Premier League, por lo que podría encontrar alguna propuesta millonaria si lo deseara, algo que parece no estar encima de la mesa del futbolista en estos momentos.

Raphinha renovó hasta el 2028 con el Barça y su intención es continuar en el club y liderar al equipo en este proyecto para intentar, de una vez por todas, ganar la Champions. Otra cosa es que su contrato haya quedado algo desfasado con los fichajes que puedan llegar y otras renovaciones, pero este es un tema que el Barça sí da por cerrado.