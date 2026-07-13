La portada de SPORT de hoy lunes, 13 de julio de 2026

Fue el protagonista de los últimos partidos de la selección española por sus goles decisivos y hoy protagoniza la portada de SPORT. Mikel Merino se sincera en una entrevista a nuestro diario en la que reconoce su felicidad por lo que ha conseguido hasta ahora: "He pasado de lo más bajo a la gloria. No podía ni caminar y ahora he marcado dos goles históricos". Además, el jugador lanza un mensaje de optimismo a la afición. "A estas alturas no es momento de temerle a nadie. Aquí solo hay confianza para ganar", señaló.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Francia y España disputarán mañana la primera semifinal del Mundial. La segunda, el miércoles, la protagonizarán Argentina e Inglaterra después de eliminar respectivamente a Suiza y Noruega. Messi retará a Kane por un puesto en la final del domingo.

En el Barça, hoy arranca el nuevo proyecto de Hansi Flick, todavía sin los internacionales. Una de las posibles futuras incorporaciones, Adeyemi, ya tiene permiso para viajar a Barcelona.

Por su parte, Jannik Sinner conquistó ayer el torneo de tenis de Wimbledon, tras derrotar en cuatro sets a Alexander Zverev. El italiano gana su quinto Grand Slam y se acerca a Carlos Alcaraz.

Otro nombre propio de la jornada es Olivier Nkamhoua. El ala-pívot finlandés, procedente del Varese, es el primer fichaje del Barça de basket para la nueva temporada. Un jugador que aportará energía en ataque y defensa.

Y Marc Márquez completó su gran fin de semana en el GP de Alemania de MotoGP. El nueve veces campeón del mundo se impuso en la carrera germana y ya está en condiciones de volver a luchar por el título de la especialidad.

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