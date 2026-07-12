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Laporta sobre la oferta a Julián Álvarez: "No le bailaremos la música a nadie"

Laporta sobre la oferta a Julián Álvarez: "No le bailaremos la música a nadie"

Jordi Gil

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Laporta sobre la oferta a Julián Álvarez: "No le bailaremos la música a nadie"

Jordi Gil

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Joan Laporta se pronunció sobre el interés del FC Barcelona en Julián Álvarez y dejó un mensaje claro en referencia a la postura del Atlético de Madrid: "No le bailaremos la música a nadie". El presidente azulgrana evitó entrar en detalles sobre una posible operación, pero dejó claro que el club no actuará bajo las condiciones que marquen otros equipos. Más información

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