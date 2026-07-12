Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

Los titulares de la prensa

Inglaterra se cargó anoche a Noruega en un partido no exento de polémica. Un doblete de Bellingham rescató a los 'Three Lions'. Por su parte, Argentina volvió a sudar de lo lindo para meterse en 'semis' con un golazo de Julián en la prórroga ante Suiza, con uno menos desde el inicio de la segunda mitad.

Estos son los titulares de la prensa argentina: "A semis contra Inglaterra", "Que venga Inglaterra", "Golazo inolvidable de Julián", "¡A semifinales! A pura emoción: Argentina le ganó 3-1 a Suiza un partido que tuvo de todo y ahora se cita con Inglaterra", "Argentina sufrió ante Suiza, pero lo liquidó en el alargue y se metió entre los cuatro mejores", "¡Semifinalista! Argentina supo sufrir ante Suiza y sacó boleto en tiempo extra", "Argentina volvió a sufrir, pero venció a Suiza en el suplementario y jugará las semifinales del Mundial ante Inglaterra".