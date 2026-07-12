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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en semifinales: cruces, resultados y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. El cuadro de semifinales ya ha quedado definido y la Copa del Mundo nos deparará un Francia-España y un Inglaterra-Argentina. Casi nada. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones a las victorias de Argentina e Inglaterra.
"Siento que nos robaron"
Fueron los cuartos de final más polémicos de la historia reciente. El último en pronunciarse sobre el arbitraje fue Alfie Haaland, padre del futbolista vikingo, después de que Noruega reclamase que el gol de Inglaterra vino precedido por un toque del balón en los cables de la 'spider cam'. "Salvados por el árbitro... Siento que nos robaron", espetó en redes sociales.
La rajada de Bellingham
Y mientras Argentina estalla de felicidad, Inglaterra vive una tensa situación. El héroe ante Noruega, Jude Bellingham, cargó duramente contra su propio seleccionador en un cruce de declaraciones. "Sin comentarios. Quizás él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones", espetó el '10' sobre Thomas Tuchel. Toda la información, AQUÍ.
Los titulares de la prensa
Inglaterra se cargó anoche a Noruega en un partido no exento de polémica. Un doblete de Bellingham rescató a los 'Three Lions'. Por su parte, Argentina volvió a sudar de lo lindo para meterse en 'semis' con un golazo de Julián en la prórroga ante Suiza, con uno menos desde el inicio de la segunda mitad.
Estos son los titulares de la prensa argentina: "A semis contra Inglaterra", "Que venga Inglaterra", "Golazo inolvidable de Julián", "¡A semifinales! A pura emoción: Argentina le ganó 3-1 a Suiza un partido que tuvo de todo y ahora se cita con Inglaterra", "Argentina sufrió ante Suiza, pero lo liquidó en el alargue y se metió entre los cuatro mejores", "¡Semifinalista! Argentina supo sufrir ante Suiza y sacó boleto en tiempo extra", "Argentina volvió a sufrir, pero venció a Suiza en el suplementario y jugará las semifinales del Mundial ante Inglaterra".
Definidas las 'semis'
¡Muy buenos días! Con la clasificación por la noche de Inglaterra y de madrugada de Argentina, arranca una jornada de calma antes de la tormenta. El cuadro de semifinales ya ha quedado definido y nos deparará dos auténticos partidazos: Francia-España e Inglaterra-Argentina.
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