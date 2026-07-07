Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialGol anulado Argentina-EgiptoPartidos Mundial hoyEliminadas MundialClasificación Tour de FranciaEtapa 5 Tour de FranciaMundial 2030Próximo partido EspañaPaolo GalbiatiEspaña - BélgicaLamine YamalMiguel IndurainMercado Fichajes hoyMundial 2026Partidos WimbledonCalendario España MundialMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Horarios MotoGP GP de AlemaniaIreneLongevidad CristianoMikel MerinoPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

¿Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales?

El techo goleador hasta ahora establecido por el alemán Miroslav Klose ha sido pulverizado en la presente edición de la cita mundialista

Messi vs. Mbappé: la batalla por el récord de goles en el Mundial

Messi vs. Mbappé: la batalla por el récord de goles en el Mundial

Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Mundial de 2026 pasará a la historia en lo que a récords goleadores se refiere. La ampliación del elenco de participantes de 32 a 48 selecciones, en la que viene implícita la inclusión de selecciones de menor entidad, y la ronda extra añadida dibujaban un escenario propicio para que el título honorífico de máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo puediese cambiar de manos. Y la promesa apenas tardó una jornada en cumplirse.

Desde la edición mundialista de 2014, este honor pertenecía en exclusiva a Miroslav Klose. El delantero participó en la histórica goleada de Alemania contra Brasil (7-1) para elevar su contador particular hasta los 16 tantos, superando el registro previamente establecido por Ronaldo Nazario. Gerd Müller, con 14 goles, era el encargado de cerrar el podio histórico.

Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los Mundiales

Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los Mundiales / EFE

Las jerarquías hasta ahora establecidas, sin embargo, dieron un vuelco histórico ya desde la primera jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Klose cae hasta la tercera posición de este ranking histórico tras las respectivas exhibiciones goleadoras de Leo Messi y Kylian Mbappé, que atesoran 21 y 19 goles en sus respectivos casilleros.

Lionel Messi, capitán y figura de Argentina

Lionel Messi, capitán y figura de Argentina / EUP

Más allá de la pulverización del registro que están perpretando estos dos monstruos del gol, el Mundial 2026 también ha permitio a otro delantero unirse a este prestigioso grupo. Es el caso de Harry Kane, que con 14 dianas ya ha igualado el récord del 'Torpedo' y tiene a tiro tanto a Ronaldo como a Klose.

Noticias relacionadas

La clasificación de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

  1. Leo Messi (ARG): 21 goles - 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
  2. Kylian Mbappé (FRA): 19 goles - 2018, 2022, 2026
  3. Miroslav Klose (GER): 16 goles - 2002, 2006, 2010, 2014
  4. Ronaldo Nazario (BRA): 15 goles - 1994, 1998, 2002, 2006
  5. Gerd Müller (GER): 14 goles - 1970, 1974
  6. Harry Kane (ENG): 14 goles - 2018, 2022, 2026
  7. Just Fontaine (FRA): 13 goles - 1958
  8. Pelé (BRA): 12 goles - 1958, 1962, 1966, 1970
  9. Sándor Kocsis (HUN): 11 goles - 1954
  10. Jürgen Klinsmann (GER): 11 goles - 1990, 1994, 1998

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación histórica de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.

TEMAS

Añádenos en Google