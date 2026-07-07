¿Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales?

El Mundial de 2026 pasará a la historia en lo que a récords goleadores se refiere. La ampliación del elenco de participantes de 32 a 48 selecciones, en la que viene implícita la inclusión de selecciones de menor entidad, y la ronda extra añadida dibujaban un escenario propicio para que el título honorífico de máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo puediese cambiar de manos. Y la promesa apenas tardó una jornada en cumplirse.

Desde la edición mundialista de 2014, este honor pertenecía en exclusiva a Miroslav Klose. El delantero participó en la histórica goleada de Alemania contra Brasil (7-1) para elevar su contador particular hasta los 16 tantos, superando el registro previamente establecido por Ronaldo Nazario. Gerd Müller, con 14 goles, era el encargado de cerrar el podio histórico.

Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los Mundiales / EFE

Las jerarquías hasta ahora establecidas, sin embargo, dieron un vuelco histórico ya desde la primera jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Klose cae hasta la tercera posición de este ranking histórico tras las respectivas exhibiciones goleadoras de Leo Messi y Kylian Mbappé, que atesoran 21 y 19 goles en sus respectivos casilleros.

Lionel Messi, capitán y figura de Argentina / EUP

Más allá de la pulverización del registro que están perpretando estos dos monstruos del gol, el Mundial 2026 también ha permitio a otro delantero unirse a este prestigioso grupo. Es el caso de Harry Kane, que con 14 dianas ya ha igualado el récord del 'Torpedo' y tiene a tiro tanto a Ronaldo como a Klose.

Noticias relacionadas

La clasificación de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Leo Messi (ARG): 21 goles - 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 Kylian Mbappé (FRA): 19 goles - 2018, 2022, 2026 Miroslav Klose (GER): 16 goles - 2002, 2006, 2010, 2014 Ronaldo Nazario (BRA): 15 goles - 1994, 1998, 2002, 2006 Gerd Müller (GER): 14 goles - 1970, 1974 Harry Kane (ENG): 14 goles - 2018, 2022, 2026 Just Fontaine (FRA): 13 goles - 1958 Pelé (BRA): 12 goles - 1958, 1962, 1966, 1970 Sándor Kocsis (HUN): 11 goles - 1954 Jürgen Klinsmann (GER): 11 goles - 1990, 1994, 1998

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación histórica de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.