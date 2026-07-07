MUNDIAL 2026
¿Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales?
El techo goleador hasta ahora establecido por el alemán Miroslav Klose ha sido pulverizado en la presente edición de la cita mundialista
El Mundial de 2026 pasará a la historia en lo que a récords goleadores se refiere. La ampliación del elenco de participantes de 32 a 48 selecciones, en la que viene implícita la inclusión de selecciones de menor entidad, y la ronda extra añadida dibujaban un escenario propicio para que el título honorífico de máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo puediese cambiar de manos. Y la promesa apenas tardó una jornada en cumplirse.
Desde la edición mundialista de 2014, este honor pertenecía en exclusiva a Miroslav Klose. El delantero participó en la histórica goleada de Alemania contra Brasil (7-1) para elevar su contador particular hasta los 16 tantos, superando el registro previamente establecido por Ronaldo Nazario. Gerd Müller, con 14 goles, era el encargado de cerrar el podio histórico.
Las jerarquías hasta ahora establecidas, sin embargo, dieron un vuelco histórico ya desde la primera jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Klose cae hasta la tercera posición de este ranking histórico tras las respectivas exhibiciones goleadoras de Leo Messi y Kylian Mbappé, que atesoran 21 y 19 goles en sus respectivos casilleros.
Más allá de la pulverización del registro que están perpretando estos dos monstruos del gol, el Mundial 2026 también ha permitio a otro delantero unirse a este prestigioso grupo. Es el caso de Harry Kane, que con 14 dianas ya ha igualado el récord del 'Torpedo' y tiene a tiro tanto a Ronaldo como a Klose.
La clasificación de máximos goleadores en la historia de los Mundiales
- Leo Messi (ARG): 21 goles - 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
- Kylian Mbappé (FRA): 19 goles - 2018, 2022, 2026
- Miroslav Klose (GER): 16 goles - 2002, 2006, 2010, 2014
- Ronaldo Nazario (BRA): 15 goles - 1994, 1998, 2002, 2006
- Gerd Müller (GER): 14 goles - 1970, 1974
- Harry Kane (ENG): 14 goles - 2018, 2022, 2026
- Just Fontaine (FRA): 13 goles - 1958
- Pelé (BRA): 12 goles - 1958, 1962, 1966, 1970
- Sándor Kocsis (HUN): 11 goles - 1954
- Jürgen Klinsmann (GER): 11 goles - 1990, 1994, 1998
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación histórica de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.
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