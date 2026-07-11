El Barça no descartaría fichar otro '9' además de Julián: Vlahovic y Asllani siguen en el mercado

Movimiento de calado con la posible salida de Ferran Torres. Si el atacante blaugrana decidiera salir, el Barça se quedaría de forma momentánea sin un '9' claro en la plantilla y eso obligará a realizar movimientos para el presente y el futuro. Julián Álvarez es el objetivo prioritario y en el club hay convencimiento de que la operación saldrá. Pero, además, el Barça contempla la opción de firmar a otro complemento ofensivo como delantero centro si Ferran se va. Hay opciones interesantes en el mercado que el club tiene controladas como Vlahovic o Asllani.

El Barça está al corriente de todo lo que suecede con Ferran y esperará al final del Mundial para ver qué decisión toma el jugador. Todos los escenarios están abiertos, aunque la oferta del PSG le tienta y puede estar más fuera que dentro. Si se queda, se avanzará en la renovación ya que acaba contrato en el 2027, pero hay varios clubs que van a por él y puede pasar de todo.

Deco y la dirección deportiva ya asumían como probable este escenario, por lo que se ha trabajado mucho en la posición del '9'. La negociación prioritaria es la de Julián Álvarez, por quien se ha hecho una oferta y se está a la espera de que el Atlético se siente a negociar. Hay el convencimiento absoluto de que el argentino acabará cayendo tras el Mundial porque el futbolista no quiere seguir en el Atlético y seguirá con su presión.

A partir de ahí, hay debate sobre la opción de conseguir otro '9' como complemento en la plantilla para tener las posiciones dobladas. Una opción que se probará durante la pretemporada es el egicpcio Hamza Abdelkarim, apuesta total de club. Hamza estará en dinámica de primer equipo aunque jugará en el filial. El club quiere que tenga ya minutos con el grupo de Flick y habrá que ver cómo responde. Pero la prioridad es que juegue mucho en el filial para que vaya progresando.

En este escenario, el Barça maneja información sobre varios delanteros que están dispuestos a fichar este verano por el equipo blaugrana y cuyo precio es más asequible. Por un lado está Vlahovic, futbolista que acabó contrato con la Juventus y está sin equipo y también se ha seguido muy de cerca a Asllani, delantero del Hoffenheim.

El caso de Vlahovic es claro. El delantero se ofreció a través de su entorno y pasó unos números que no acabaron de cuadrar en el Barça por las demandas de su salario y prima de fichaje, además de comisiones. Ahora, parece que ha ido rebajando cifras y volverá a negociar con la Juventus su posible continuidad. Si las cifras cuadraran puede ser una opción interesante.

La otra vía que gusta en la dirección deportiva es la de Asllani, futbolista que ha deslumbrado en la Bundesliga y que tiene una cláusula de rescisión de 29 millones de euros. El Borussia Dortmund va a por él, pero Asllani ha ido dilatando las negociaciones esperando un posible movimiento del Barça. El club ha hablado con él y con su entorno y tienen claro que desea venir, pero será Flick el que decida. La temporada es larga y si se va Ferran se necesitarán alternativas.