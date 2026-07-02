SELECCIÓN
Máximos goleadores históricos de España: Mikel Merino iguala a Kubala
Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...
La Selección Española sigue adelante en su camino hacia conseguir la segunda estrella. En Estados Unidos, Canadá y México, el combinado español ha llegado con el cartel de ser una de las favoritas, algo que en un principio pareció pesar al equipo de Luis de la Fuente, pero con el paso de los partidos ha ido sobrellevando hasta recuperar parte de su plenitud futbolística.
Después de una fase de grupos más bien discreta, España se encontró con Austria en dieciseisavos de final, una selección correosa que hacía prever un partido complicado. Sin embargo, el combinado español supo demostrar su superior calidad de plantilla sobre el verde para pasar hacia octavos de final con una gran actuación de Mikel Oyarzabal, autor de un doblete.
En octavos, España se encontró con Portugal en lo que bien podría haber sido una final anticipada en la Copa del Mundo. Después de un partido igualado hasta el final, un pase de Ferran Torres encontró a Mikel Merino y el centrocampista del Arsenal marcó el tanto de la victoria para evitar la prórroga. Se pone con 11 tantos en su trayectoria con la selección e iguala a jugadores como Alfonso, Amancio o Kubala.
Ranking de máximos goleadores de España de su historia
- David Villa — 59 goles
- Raúl — 44 goles
- Fernando Torres — 38 goles
- Álvaro Morata — 37 goles
- David Silva — 35 goles
- Fernando Hierro — 29 goles
- Mikel Oyarzabal — 29 goles
- Fernando Morientes — 27 goles
- Emilio Butragueño — 26 goles
- Ferran Torres — 24 goles
- Alfredo di Stéfano — 23 goles
- Sergio Ramos — 23 goles
- Julio Salinas — 22 goles
- Míchel — 21 goles
- Telmo Zarra — 20 goles
- Isidro Lángara — 17 goles
- Pedro — 17 goles
- Luis Regueiro — 16 goles
- Pirri — 16 goles
- Xabi Alonso — 16 goles
- Cesc Fàbregas — 15 goles
- Santi Cazorla — 15 goles
- Santillana — 15 goles
- Luis Suárez — 14 goles
- Andrés Iniesta — 13 goles
- Xavi Hernández — 13 goles
- Julen Guerrero — 13 goles
- Estanislao Basora — 13 goles
- Dani Olmo — 12 goles
- Luis Enrique — 12 goles
- Joseba Etxeberria — 12 goles
- Isco — 12 goles
- Amancio — 11 goles
- Alfonso — 11 goles
- Ladislao Kubala — 11 goles
- Mikel Merino — 11 goles
En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.
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