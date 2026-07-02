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SELECCIÓN

Máximos goleadores históricos de España: Mikel Merino iguala a Kubala

Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...

Mikel Merino sobre Luis de la Fuente: "Le intento devolver todo lo que me ha dado con compromiso y respeto"

Mikel Merino sobre Luis de la Fuente: "Le intento devolver todo lo que me ha dado con compromiso y respeto"

Mikel Merino sobre Luis de la Fuente: "Le intento devolver todo lo que me ha dado con compromiso y respeto" / Jordi Gil

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Selección Española sigue adelante en su camino hacia conseguir la segunda estrella. En Estados Unidos, Canadá y México, el combinado español ha llegado con el cartel de ser una de las favoritas, algo que en un principio pareció pesar al equipo de Luis de la Fuente, pero con el paso de los partidos ha ido sobrellevando hasta recuperar parte de su plenitud futbolística.

Después de una fase de grupos más bien discreta, España se encontró con Austria en dieciseisavos de final, una selección correosa que hacía prever un partido complicado. Sin embargo, el combinado español supo demostrar su superior calidad de plantilla sobre el verde para pasar hacia octavos de final con una gran actuación de Mikel Oyarzabal, autor de un doblete.

DALLAS (United States), 06/07/2026.- Mikel Merino of Spain celebrates scoring the 1-0 during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. (España) EFE/EPA/SAM WASSON

Mikel Merino, salvador de España / SAM WASSON / EFE

En octavos, España se encontró con Portugal en lo que bien podría haber sido una final anticipada en la Copa del Mundo. Después de un partido igualado hasta el final, un pase de Ferran Torres encontró a Mikel Merino y el centrocampista del Arsenal marcó el tanto de la victoria para evitar la prórroga. Se pone con 11 tantos en su trayectoria con la selección e iguala a jugadores como Alfonso, Amancio o Kubala.

Noticias relacionadas

Ranking de máximos goleadores de España de su historia

  1. David Villa — 59 goles
  2. Raúl — 44 goles
  3. Fernando Torres — 38 goles
  4. Álvaro Morata — 37 goles
  5. David Silva — 35 goles
  6. Fernando Hierro — 29 goles
  7. Mikel Oyarzabal — 29 goles
  8. Fernando Morientes — 27 goles
  9. Emilio Butragueño — 26 goles
  10. Ferran Torres — 24 goles
  11. Alfredo di Stéfano — 23 goles
  12. Sergio Ramos — 23 goles
  13. Julio Salinas — 22 goles
  14. Míchel — 21 goles
  15. Telmo Zarra — 20 goles
  16. Isidro Lángara — 17 goles
  17. Pedro — 17 goles
  18. Luis Regueiro — 16 goles
  19. Pirri — 16 goles
  20. Xabi Alonso — 16 goles
  21. Cesc Fàbregas — 15 goles
  22. Santi Cazorla — 15 goles
  23. Santillana — 15 goles
  24. Luis Suárez — 14 goles
  25. Andrés Iniesta — 13 goles
  26. Xavi Hernández — 13 goles
  27. Julen Guerrero — 13 goles
  28. Estanislao Basora — 13 goles
  29. Dani Olmo — 12 goles
  30. Luis Enrique — 12 goles
  31. Joseba Etxeberria — 12 goles
  32. Isco — 12 goles
  33. Amancio — 11 goles
  34. Alfonso — 11 goles
  35. Ladislao Kubala — 11 goles
  36. Mikel Merino — 11 goles

En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.

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