Máximos goleadores históricos de España: Mikel Merino iguala a Kubala

La Selección Española sigue adelante en su camino hacia conseguir la segunda estrella. En Estados Unidos, Canadá y México, el combinado español ha llegado con el cartel de ser una de las favoritas, algo que en un principio pareció pesar al equipo de Luis de la Fuente, pero con el paso de los partidos ha ido sobrellevando hasta recuperar parte de su plenitud futbolística.

Después de una fase de grupos más bien discreta, España se encontró con Austria en dieciseisavos de final, una selección correosa que hacía prever un partido complicado. Sin embargo, el combinado español supo demostrar su superior calidad de plantilla sobre el verde para pasar hacia octavos de final con una gran actuación de Mikel Oyarzabal, autor de un doblete.

Mikel Merino, salvador de España / SAM WASSON / EFE

En octavos, España se encontró con Portugal en lo que bien podría haber sido una final anticipada en la Copa del Mundo. Después de un partido igualado hasta el final, un pase de Ferran Torres encontró a Mikel Merino y el centrocampista del Arsenal marcó el tanto de la victoria para evitar la prórroga. Se pone con 11 tantos en su trayectoria con la selección e iguala a jugadores como Alfonso, Amancio o Kubala.

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Ranking de máximos goleadores de España de su historia

David Villa — 59 goles Raúl — 44 goles Fernando Torres — 38 goles Álvaro Morata — 37 goles David Silva — 35 goles Fernando Hierro — 29 goles Mikel Oyarzabal — 29 goles Fernando Morientes — 27 goles Emilio Butragueño — 26 goles Ferran Torres — 24 goles Alfredo di Stéfano — 23 goles Sergio Ramos — 23 goles Julio Salinas — 22 goles Míchel — 21 goles Telmo Zarra — 20 goles Isidro Lángara — 17 goles Pedro — 17 goles Luis Regueiro — 16 goles Pirri — 16 goles Xabi Alonso — 16 goles Cesc Fàbregas — 15 goles Santi Cazorla — 15 goles Santillana — 15 goles Luis Suárez — 14 goles Andrés Iniesta — 13 goles Xavi Hernández — 13 goles Julen Guerrero — 13 goles Estanislao Basora — 13 goles Dani Olmo — 12 goles Luis Enrique — 12 goles Joseba Etxeberria — 12 goles Isco — 12 goles Amancio — 11 goles Alfonso — 11 goles Ladislao Kubala — 11 goles Mikel Merino — 11 goles

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