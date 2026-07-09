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MUNDIAL 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en semifinales: cruces, resultados y rival de España

Consulta cómo quedan las semifinales del Mundial 2026, con los resultados de los cuartos y cómo se reparten los cruces hasta la gran final

Así queda el cuadro de la Fase Final del Mundial 2026

Así queda el cuadro de la Fase Final del Mundial 2026 / Marc Creus

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

Barcelona

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá entra en su fase más decisiva. Una vez disputado el primer partido de los cuartos de final, se empieza a conocer la identidad de los equipos clasificados a semifinales, una ronda previa a la gran final del 19 de julio que decidirá al próximo campeón del mundo.

De los cuatro semifinalistas, el primero en confirmar su presencia ha sido Francia. A pesar de que el combinado francés se enfrentaba a cuartos contra una de las selecciones más correosas del torneo como lo es Marruecos, lo cierto es que la calidad de los galos se terminó imponiendo por encima de cualquier cosa. Los goles de Dembélé y Mbappé, máximo goleador de la Copa del Mundo empatado con Messi, sellaron el billete de los franceses a semifinales.

Así está el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026

En la ronda previa a la final espera el ganador del España-Bélgica, el duelo de este viernes. La selección española quiere volver a citarse con la francesa en la antesala de la final, pero para hacerlo deberá superar a un conjunto belga que ha competido de manera intachable hasta el momento. En el otro lado del cuadro se disputarán dos eliminatorias de gran nivel, el Suiza-Argentina y el Noruega-Inglaterra, dos cruces de máxima igualdad de los que saldrán los dos semifinalistas restantes del Mundial.

Resultados y partidos del Mundial 2026

Cuartos de final

  • Francia 2-0 Marruecos
  • Viernes, 10 de julio (21:00): España - Bélgica
  • Sábado, 11 de julio (23:00): Noruega vs Inglaterra
  • Domingo, 12 de julio (03:00): Argentina vs Suiza

Semifinales

  • Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2
  • Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4

Tercer y cuarto puesto

  • Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2

Final

  • Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.

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