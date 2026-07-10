¿Cuándo juega España contra Francia en el Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver las semifinales gratis por TV y en directo

La selección española pone rumbo a las semifinales del Mundial 2026. Después de ganar de manera sufrida a Bélgica en cuartos de final, el combinado español se planta en la antesala de final por segunda vez en su historia y se medirá contra Francia en uno de los partidos más esperados de los últimos tiempos.

No lo volvió a tener fácil el equipo de Luis de la Fuente para pasar de ronda contra un rival teóricamente inferior. En esta ocasión fue Bélgica, un equipo que demostró desde el primer minuto que pese a no tener el talento de otras ediciones, sí es capaz de competir contra cualquier selección. España no fue una excepción, pero finalmente el combinado español supo encontrar el camino hacia la victoria y asegurar su pase a la siguiente fase. Lo hizo gracias a Mikel Merino, otra vez protagonista de España.

En semifinales se encontrará con Francia, la indiscutible favorita para llevarse la Copa del Mundo. El cuadro francés no ha tenido casi ningún problema para llegar hasta la penúltima ronda del torneo y su superioridad está quedando demostrada de la mano de jugadores como Olise, Mbappé, Dembélé o Doué.

Mbappé y Dembélé, goleadores ante Marruecos / EFE

A pesar de ello, España sabe que puede ganar a cualquier selección, incluso Francia, si son capaces de completar su mejor partido. El equipo de Luis de la Fuente se agarra a las semifinales contra los galos de la Eurocopa 2024, un partido con un contexto parecido que el combinado español se terminó llevando. Todo a punto para uno de los partidos del año entre dos selecciones del máximo nivel.

¿Cuándo juega España la semifinal del Mundial 2026?

El partido entre España y Francia, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputará el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el próximo partido de España en el Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección española en los cuartos del final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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