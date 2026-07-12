Raúl Carrasco, preparador, sobre el físico actual de Joan Pradells: "Su tendón de Aquiles es la espalda, aunque su evolución está por encima de lo normal, no tiene grasa"

Raúl Carrasco (Sevilla, 1981) es una de las voces más respetadas del culturismo en España y a nivel mundial. Con un pasado exitoso como culturista profesional, el hoy preparador y divulgador fitness es uno de los entrenadores más reputados del circuito: tiene en su equipo una lista de atletas de primer nivel y con paso por el Mr. Olympia como Josema Beast, Mauro Fialho o Kim Ángel, donde ejerce un papel decisivo en los resultados con una especial habilidad para llevar los físicos hasta un punto de definición extrema.

En una reciente aparición en el podcast 'Super Serie by AMIX', Carrasco se ha pronunciado sobre otro de los referentes de este deporte en nuestro país: Joan Pradells. El joven culturista profesional de 29 años, con más de 700 mil seguidores en Instagram y cerca de 500 mil suscriptores en Youtube, está en plena preparación para la nueva temporada como atleta 'Open' en su ansiado camino hacia el Mr. Olympia.

Preguntado sobre la última actualización de su físico con un peso de 138 kilogramos, Carrasco se deshace en elogios: "Increíble. Es un atleta que ya el año pasado demostró el potencial que tiene, una evolución anual por encima de lo normal. Ya se merece ir al Mr. Olympia. Normalmente, no todo atleta en su primer año competitivo como profesional se lo merece".

Lo cierto es que las mejoras en el físico de Pradells son evidentes, y su nivel actual se asemeja bastante al de cualquier atleta 'Open' del Mr. Olympia fuera del top-10. "No veo mucha diferencia en la piel ahora mismo respecto a cuando competía, no tiene grasa. Sí es verdad que si está muy lleno y demasiado sobre compensado le hace falta un poco más de profundidad. El doble bíceps es brutal, veas como lo veas", apunta Raúl.

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Por apuntar alguna posible mejora, Carrasco reconoce que "a la pierna le hace falta un poco de separación, tendrá que bajar un poco de peso. El tendón de Aquiles de Joan, como de cualquier otro atleta que tiene algún grupo muscular rezagado, es la espalda".