España convoca a 17 corredores para el Mundial de Skyrunning en La Gomera

La FEDME ha hecho oficial la selección española absoluta de Carreras por Montaña que representará a España en el Campeonato del Mundo de Skyrunning 2026, que se disputará del 17 al 20 de septiembre en La Gomera.

Diecisiete deportistas procedentes de diez federaciones autonómicas competirán en las tres disciplinas del programa mundial: Kilómetro Vertical, Ultra y Sky Race. La seleccionadora nacional, Nuria Domínguez, dirige un equipo que combina experiencia y proyección de futuro.

Será la cuarta vez que España organiza este campeonato bienal, certificado por la FEDME y organizado por la Federación Internacional de Skyrunning. La Gomera, sede habitual de la Gomera Paradise Sky Race, acogerá una competición exclusiva para selecciones nacionales, con un máximo de seis deportistas por prueba y país, y 27 títulos repartidos entre las tres jornadas.

Del vertical del jueves a la sky race del domingo

El calendario arranca el viernes 18 de septiembre con el KV SWC, un vertical de 5 kilómetros con salida a las 9:30 horas (CEST). El sábado 19, a las 5:00 horas (CEST), se disputará el Ultra SWC, de 61 kilómetros por valles, caseríos y cumbres de la isla. El domingo 20 cerrará el programa la Sky Race SWC, 30 kilómetros entre Hermigua, El Cedro, Lomo Fragoso y San Sebastián de La Gomera.

Antes de la cita mundialista, el equipo se concentró en la isla del 9 al 12 de julio para adaptarse al terreno volcánico y técnico que caracteriza a La Gomera.

Claudia Corral y Lluís Puigvert, las referencias

Claudia Corral Hodar es la única corredora convocada en dos disciplinas, Vertical y Sky Race. La deportista de FDMESCYL firma su primer año en categoría absoluta con doble título de campeona de España y una medalla mundial ya conseguida.

Lluís Puigvert llega como una de las grandes referencias del equipo. El corredor de FEEC fue campeón de España Absoluto en Vertical siendo aún promesa y este año se proclamó campeón del mundo en la prueba combinada y en Sky Race disputados en Makarska.

En Ultra destaca Pere Aurell (EMF), actual campeón de España tras su victoria del 11 de abril en Riopar, junto a Pau Moreno y Julen Calvó, segundo y tercero respectivamente en esa misma prueba. En Sky Race, Ana Granda (FEMPA) llega tras acabar segunda en el nacional del pasado 27 de junio en El Entrego, y Fabián Venero (FMM) aporta su doble título mundial, absoluto y jóvenes.

España afronta el mundial como principal favorita tras haber sido la nación más laureada en la edición de Soria 2024. La cita en las Islas Canarias marcará además la primera vez que este campeonato se dispute en un archipiélago español.