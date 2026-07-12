Seis jugadores a prueba en el Real Madrid

De los once jugadores con los que José Mourinho arranca la pretemporada, cuatro no tienen asegurada su continuidad. A ellos se sumará Thiago Pitarch tras jugar el Europeo Sub-19, además de Franco Mastantuono, al que el Real Madrid busca un equipo al que cederlo en un año en el que la competencia será mayor de lo esperada.

Los delanteros

Asencio, Camavinga, Gonzalo o Endrick serán de la partida este lunes. Estarán a las órdenes del portugués, que deberá decidir si cuenta con ellos para la temporada que comienza. El canario y el francés van a depender, también, de que el club encuentre refuerzos para las posiciones que ocupan, dos objetivos prioritarios desde que se anunció el fichaje del técnico.

Gonzalo y Endrick volverán a competir por ser el delantero centro del equipo. El canterano ganó la partida al brasileño la temporada pasada, obligando a su compañero a salir cedido en el mercado de invierno. Endrick demostró en el Lyon su potencial después de año y medio en el equipo disfrutando de pocas oportunidades.

Gonzalo y Asencio se saludan / AFP7/EP

Gonzalo partiría en desventaja tras quedarse en el equipo y tener el favor de Xabi Alonso. Sin embargo, Arbeloa no le dio la misma continuidad. Pese a lo poco que jugó, fue el cuarto goleador del Real Madrid, ocho tantos, empatado con Bellingham. Mourinho tendrá que decantarse por uno de los dos, aunque el club se inclina por ceder o vender al canterano.

Asencio y Camavinga

Asencio y Camavinga vienen de una temporada irregular. El canario cumplió, pero es el eslabón débil del centro de la defensa por su condición de canterano. Si el Madrid encuentra un central más experimentado, saldría cedido o traspasado conservando la mitad de sus derechos.

El futuro de Raúl Asencio en el Madrid sigue en el aire / EFE

Camavinga paga sus dudas y errores esta temporada. En su contra, que lleva cinco años en el equipo y nadie sabe muy bien en qué puesto rinde mejor. El francés es un activo importante con un valor de mercado que puede aprovechar el club para obtener un buen ingreso con su traspaso.

Mastantuono fue la apuesta más osada de Florentino Pérez la temporada pasada. Su proyección deslumbró y no dudaron en hacer una fortísima inversión, 63,5 M€, por un futbolista que apuntaba alto pero que no dejaba de ser un buen proyecto. Su temporada no ha cubierto las expectativas, necesita continuidad para crecer y saber si será ese jugador que romperá moldes.

El Madrid es partidario de cederlo a un equipo con aspiraciones, que juegue la Champions y donde tenga la posibilidad de jugar con regularidad. Mourinho lo probará esta pretemporada pero, salvo sorpresa, abandonará el equipo para confirmar su potencial ya que en el Madrid tendrá pocas oportunidades de hacerlo.