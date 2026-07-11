El Barça se pondrá duro por Ferran con el PSG: venta por 50 millones

La figura de Ferran Torres ha entrado al primer plano del mercado blaugrana. El delantero está en negociaciones avanzadas para llegar a un acuerdo con el PSG y el Barça se mantiene la expectativa. No pondrán impedimentos a su marcha, pero van a ser duros en las negociación ya que, hoy por hoy, es el único delantero centro de la plantilla y tiene un caché internacional importante. Su salida va ganando peso, aunque el Barça quiere una cantidad mínima de traspaso para dejarle ir.

En el club blaugrana temían alguna fuga inesperada en este mercado. Se especuló con la posibilidad de salida de Raphinha, pero finalmente los tiros han ido por Ferran Torres, un futbolista que no ha tenido el protagonismo esperado a pesar de su gran rendimiento y al que le queda solo un año de contrato. La irrupción del PSG lo ha cambiado todo.

El PSG se ha lanzado a por Ferran Torres en la remodelación de plantilla que están realizando. Se ha ido Gonçalon Ramos al Milan y se espera que haya una cesión o traspaso de Kolo Muani hacia la Juventus tras su fallida cesión al Tottenham. Luis Enrique ha pedido un delantero centro versátil y apuesta por Ferran Torres, un futbolista que conoce, le agrada y al que consideran una oportunidad de mercado.

La situación contractual de Ferran obliga a tomar una decisión ya que el Barça nunca es partidario de comenzar las temporadas con futbolistas a los que solo le queda un año de contrato. Y Ferran, por ahora, ha iniciado tímidas negociaciones de renovación. Si apuesta por el PSG como así parece, se le abrirá la puerta siempre que el acuerdo sea bueno para todas las partes.

La negociación versará sobre el precio del jugador. El Barça mantiene que su tasación es de 50 millones de euros y de ahí no se va a mover. La cifra es asumible para el PSG y es posible que se pueda llegar a un acuerdo favorable. Hace unos días, los medios parisinos advertían que el PSG podría llegar a los 45 millones entre fijo y variables. Deberá ir un paso más allá.

Por el momento, todo pasa porque el jugador acuerde su contrato con el PSG y comunique al Barça su intención de salir. A partir de ahí, se iniciará toda la maquinaria para forzar un traspaso, que supondrá también un impulso financiero para el mercado blaugrana. El club necesita vender y tiene también en el mercado a Bardghji y Casadó, aunque las cifras aquí serían mucho menores.

La salida de Ferran debería dar un impulso definitivo a la compra de Julián Álvarez por el Barça porque sería más necesario que nunca. Y ojo porque el Barça podría plantearse el fichaje de un segunda punta para completar plantilla si surge alguna opción interesante. Vienen días movidos.