Etapa 10 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 dará paso a su segunda semana de competición este martes 14 de julio con la disputa de la décima de sus 21 etapas. Después de una merecida jornada de descanso, la ronda gala devuelve el protagonismo a la montaña en una jornada que promete tener incidencia en una carrera por la general que hasta ahora Tadej Pogacar domina a placer.

Con inicio en Aurillac y final en Le Lioran, la etapa 10 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 166,6 kilómetros, 3.800 metros de desnivel y siete puertos categorizados. Aprovechando el día de la nación, la 'Grande Boucle' le regala a la afición ciclista un auténtico etapón, en el que los colosales Puy Mary (7,8 km al 6%) y Col de Pertus (4,4 km al 8,5%), ambos de primera categoría, destacan entre el resto de desafíos montañosos.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la décima etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 10 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 10 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 10 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:12 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 10 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la décima etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.