¡Acuerdo total para el fichaje de Bisiwu por el Barça!

El Barça habría llegado ya a un acuerdo para el fichaje de Jesse Bisiwu, joven extremo del Brujas por quien lleva negociando más de seis meses. Finalmente ya habría un entente entre los dos clubs para un traspaso de unos 10 millones de euros y un porcentaje de un 30 por ciento de una futura venta sobre el futbolista. El Brujas habría dado su brazo a torcer ya que Bisiwu acaba contrato en el 2027 y había expresado su deseo de vestir de blaugrana negándose a renovar. Es una apuesta total del club blaugrana, que cree que el jugador puede convertirse en un auténtico crack en el futuro ya que se trata de un futbolista explosivo y con una técnica y rapidez excepcionar.

El periodista Sacha Tavolieri ha confirmado que el acuerdo entre Barça y Brujas es total y se ha acelerado en las últimas horas. Ya se está realizando el papeleo pertinente y Bisiwu podría viajar la próxima semana a Barcelona para realizar la revisión médica e incorporarse a la pretemporada del primer equipo. Y es que el futbolista belga jugará en el filial, pero tendrá dinámica total con el conjunto de Hansi Flick para acelerar su proceso de crecimiento.

Bisiwu es un futbolista que tiene encandilados a los técnicos blaugrana después de su última participación con Bélgica en el Mundial sub'20 que se celebró en Qatar. Ahí, los ojeadores del Barça destacaron absolutamente al delantero Hamza Abdelkarim, que acabó fichando y a Bisiwu. Es un extremo puro, zurdo, con una velocidad extrema y un uno contra uno fuera de lo normal. Creen que si explota será un crack mundial en los próximos años.

En el Barça tenían muy claro que el fichaje de Bisiwu no iba a ser fácil, pero que se trataba de una apuesta estratégica clave para el futuro. La implicación de todo el departamento técnico ha sido total para convencer al futbolista y para negociar su fichaje con el Brujas.

Esta última temporada ha sido complicada par Bisiwu por alguna lesión y porque el Brujas no ha querido apostar por él ante la falta de acuerdo de renovación. Varios clubs de la Premier también iniciaron negociaciones, pero el futbolista hace meses que tomó la decisión de firmar por el Barça para avanzar en su carrera deportiva.

Una vez consumando el fichaje, será la inversión más importante realizada para un futbolista del filial. El Barça está realizando este tipo de incorporaciones para avanzarse al mercado y poder atar a las figuras con mayor proyección del mercado con el objetivo que puedan tener un puesto en el futuro en el primer equipo.