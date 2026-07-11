La reflexión de Leo Messi: "Dios me dio un don y me eligió a mí, pero en el camino hice mucho esfuerzo para fortalecer ese don"

Leo Messi es considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Su talento natural explica buena parte de una carrera extraordinaria, pero no habría bastado sin décadas de trabajo, disciplina y sacrificios. Ahora, el propio argentino ha hablado sobre ello.

Messi reconoce su don natural, pero recuerda todo lo que tuvo que trabajar

La leyenda del Barça no se esconde: sabe que tiene un don y asegura que Dios se lo ha dado. Siempre tuvo facilidad con el balón y no se despegó de él. Pero eso no quiere decir que no haya trabajado duro para conseguir los éxitos que definen su carrera.

Messi habla acerca de cómo hay muchísimos jugadores profesionales en los que se reconoce un talento enorme. Sin embargo, sostiene que alcanzar y mantenerse en la élite requiere un nivel de sacrificio para el que no todo el mundo está preparado: entrenar, cuidar la alimentación, saber descansar y en general una preparación diaria que suele quedar en las sombras.

"Soy un agradecido a Dios porque él me dio lo principal", reconoce Messi. Sin embargo, también insiste en que ese talento habría resultado insuficiente sin el trabajo realizado durante toda su trayectoria. En el caso del argentino, su facilidad natural con el balón ha sido tan evidente que en ocasiones ha ocultado todo el esfuerzo que existe detrás.

Uno de los grandes debates que ha existido siempre en torno a las figuras de Messi y Cristiano Ronaldo es que el primero representaba el talento puro y el segundo el trabajo, como si el 10 de la albiceleste no se hubiera esforzado en su trayectoria.

La realidad es que son innumerables los reportajes y vídeos que se pueden encontrar para ver cómo de duro entrenó Messi en su momento y lo mucho que sigue trabajando a día de hoy. Y es que si no se esforzara a día de hoy, ni su talento podría seguir impulsándole.

Hablamos de un jugador de 39 años que está compitiendo de tú a tú con las estrellas del momento; con Mbappé, con Haaland, con un Harry Kane en el pico de su carrera. Que en el ocaso de su trayectoria Messi siga plantando cara de este modo es algo que no se explica solo por medio de un Don.

En definitiva, Messi reúne las dos condiciones necesarias para construir una carrera histórica: unas cualidades extraordinarias y la disciplina necesaria para desarrollarlas. El trabajo puede llevar a un futbolista mucho más lejos de lo que parecía posible, pero no garantiza convertirlo en un talento generacional. Del mismo modo, el talento permite brillar durante un tiempo, pero sin sacrificio difícilmente sostiene una trayectoria de más de 20 años.