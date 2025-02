Trump dice que ha acordado con Putin iniciar "de inmediato" negociaciones para acabar la guerra en Ucrania

No cumplió la promesa de poner fin a la guerra en Ucrania "incluso antes de tomar posesión" pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha empezado un movimiento tectónico, al menos en lo que se refiere a la posición de Washington respecto al conflicto bélico abierto por la invasión de Rusia.

Este miércoles Trump ha informado, a través de un mensaje en Truth Social, de que ha mantenido una llamada "larga y muy productiva" con el presidente ruso, Vladímir Putin. Según el mandatario estadounidense, los dos han acordado que sus respectivos equipos "empiecen negociaciones de inmediato" encaminadas a acabar con la guerra.

"Creo que este esfuerzo llevará a una conclusión exitosa, esperemos que pronto", ha añadido Trump, que luego en el Despacho Oval ha asegurado que tiene previsto tener la primera reunión cara a cara con Putin "posiblemente en Arabia Saudí" en algún momento "no muy lejano" que no ha especificado, antes de visitar cada uno a la nación del otro. De momento, no obstante, ha asegurado que su relación con el presidente ruso será "principalmente por teléfono".

Con ese acercamiento y los pasos de este miércoles Trump rompe radicalmente con la política que durante tres años había mantenido la Administración de su predecesor, Joe Biden, y eleva la presión sobre los aliados europeos y el Gobierno de Kiev.

Tras la llamada con Putin Trump ha mantenido otra con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, "que ha ido muy bien" según ha informado el republicano en otro mensaje en su red social, más breve que el dedicado a la conversación con el líder ruso. "Él, como Putin, quiere alcanzar la paz", ha escrito Trump. "Es hora de detener esta ridícula guerra, en la que ha habido enorme muerte y destrucción totalmente innecesarias".

Concesiones de Ucrania

Las dos llamadas han sido confirmadas tanto por el Kremlin como por el propio Zelenski.Y su anuncio llegaba tras 24 horas intensas que marcan el movimiento sísmico.

Se producían después de que el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, planteara en Bruselas y de forma contundente, la nueva perspectiva en Washington, que sin duda representa un golpe para Kiev, abocado a abandonar objetivos que mantenía hasta ahora. El jefe del Pentágono ha afirmado que "EEUU no cree que la pertenencia a la OTAN para Ucrania sea un resultado realista de un acuerdo" con Rusia para poner fin a la guerra y que volver a las fronteras de 2014 es un objetivo "ilusorio".

Zelenski, además, ya apunta a hacer otras concesiones. Este miércoles se ha reunido en Kiev con el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, que le ha presentado un "documento de alianza" con propuestas para estrechar los lazos económicos entre EEUU y Ucrania y con quien ha discutido un acuerdo que permitiría a Washington asegurar los derechos a recursos naturales de Ucrania, incluyendo tierras raras, esenciales en la fabricación de productos tecnológicos o armamento. El jueves el líder ucranio tiene previstas reuniones en la cumbre de Múnich con una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio.

En su descripción en X de la llamada con Trump Zelenski ha asegurado que han hablado de un plan que aseguraría el apoyo continuado de EEUU a cambio de acceso a recursos naturales y la "preparación de un nuevo documento sobre seguridad, cooperación económica y alianza de recursos". "Estamos marcando los siguientes pasos para detener la agresión rusa y asegurar una paz duradera", ha escrito. "Como ha dicho el presidente Trump: hagámoslo".

Liberación de presos

Los acontecimientos llegan después de que el martes por la noche se anunciara que el enviado especial para Oriente Próximo de Trump, Steve Witkoff, había viajado a Moscú y asegurado la liberación de Marc Foguel, un profesor estadounidense que estaba encarcelado en Rusia y voló el mismo martes él de vuelta a EEUU, donde fue recibido por Trump. Washington liberó a cambio a Alexander Vinnik, un ciudadano ruso, y también ha asegurado la liberación de otro estadounidense encarcelado en Bielorrusia.

Trump interpretó esos acuerdos como un gesto positivo sobre la disposición de Putin a negociar. Y este miércoles, tras la llamada con el líder ruso, la primera entre ambos en su segundo mandato de la que haya confirmación pública, subrayaba que han acordado "trabajar juntos y muy estrechamente, incluyendo visitas a las naciones del otro".

Witkoff formará parte del equipo de negociaciones sobre la guerra diseñado por Trump, en el que también están Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe y el asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz.