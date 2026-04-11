Leïti, siempre empezamos estas entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me comparo con el Barça porque ha estado de reformas y ha vuelto con fuerza como yo. Desde finales de 2022 no sacaba álbum y en este tiempo he tenido tres hijos, conocí a mi mujer, que es la persona ideal, y ha llegado un Laporta a mi vida (risas). Me siento con otro trote y he sacado un disco con una nueva identidad y como el Barça tiene un equipo joven con aires de La Masia me pasa lo mismo porque vuelvo con un sonido joven, fresco, pero sin perder mi verdadera esencia.

¿Se ve reflejado en la frescura de Lamine, Pedri, Cubarsí, Fermín y compañía?

Exacto. El Barça vuelve a estar en el top y yo he publicado ‘Sene Kor Sene’, tengo sello discográfico, con un estudio en Barcelona y vuelvo fuerte como los culés. El Barça ha regresado con una identidad muy potente con los de casa sin la necesidad de tener a Leo Messi. Me pasa igual porque mi colectivo de ahora son amigos, primos y cercanos y como lo trabaje bien ganaré la Champions.

¿Qué le cautiva de este ‘nuevo’ Barça de jóvenes con talento?

¡Los huevos de Joan Laporta! En serio, La Masia demuestra que Barça y Catalunya son pioneros en trabajar la cantera y el Madrid copia y capitaliza, pero… El Barça ha vuelto a encontrar la fuerza de ‘su’ Masia y tiene a estrellas junto a canteranos que mamaron de Guardiola, Xavi y Messi. La nueva generación lleva ese espíritu. Son jóvenes que, con cuatro fichajes, sumados a la gestión de Flick, que ha puesto orden en la sala, funcionan. Del Madrid no me gusta su rollo mercenario. El espíritu del fútbol y la cultura del esfuerzo se reflejan en este Barça y mola ver a Cubarsí, Lamine y compañía. Parece que no son nadie, pero lo son todo porque juegan sonriendo. Creer en La Masia es la mejor inversión. Lo que más respeto del Madrid es Florentino porque es un hombre de club que hace que las cosas tiren ‘palante’. Es como Laporta, aunque ‘Jan’ lo tiene más focalizado hacia el sentimiento que al dinero.

Gabri, el cantante de Shinova, dice que siendo padre compone con más luz. ¿A usted también le pasa?

Valoro otras cosas y me noto más sensible. Antes tenía un discurso muy ligado al rap, al reggae, las drogas, al haz lo que te dé la gana, pero cuando tienes hijos te das cuenta de que algún día lo verán y cambié el chip. En el pasado, para levantarme, necesitaba tres porros, una birra, salir a comer y que pasara algo para empezar a sentir el día. Ahora me tomo un café con mi hijo, me da un rayo de sol en la cara y estoy divino de la muerte.

¿Qué mensaje desea lanzar con su música?

Vivimos una época de mucha idolatría. A la gente, que está confundida, le gusta escuchar a otros para idolatrarlos y yo, que he pasado por esa sensación, lo cierto es que me he agobiado. Si hay que idolatrar a alguien es a Dios y al universo y es lo que transmito. Hablo de cosas profundas que remueven.

“Los jugadores de Hansi Flick parece que no son nada y lo son todo” LEÏTI

¡Nunca conozcas a tus héroes!

Tal cual. Estamos en una época en la que hacemos famoso a cualquiera. Gracias a Dios tengo nivel cultural alto por el entorno en el que he crecí y me gustaría decirle a la gente que tengan un propósito en la vida y que idolatren a Dios. Reconectar a la gente con la espiritualidad es mi objetivo. Vendo un producto ecológico y menos industrial, pero es lo que necesita el mundo. En el super lo que más se venden son las patatas fritas pero no es lo más sano.

¿En qué entorno creció?

Con ‘mare’ catalana y padre senegalés. Si hubiese crecido en otro entorno no tendría este enfoque, pero gracias a ella que es ‘molt’ catalana tengo dos prismas lo que me ayudó a crecer y a no comprar la ‘peli’ de mi generación. Vengo de una visión más crítica, independiente y austera. De catalán tengo la visión de la ‘pela’, de sacar rendimiento a los números y de senegalés la responsabilidad, el buen rollo y el buen corazón.

¿Qué deportes sigue a diario?

Mucho fútbol. Veo los partidos del Barça o de Senegal en la Copa África cuya última final fue realmente surrealista…

Leïti Sene, un proyecto innovador / Diana Izaguirre

¿Tiene algún referente del mundo del deporte?

Sin lugar a dudas Ronaldinho. Por el rollo de chutar al palo y reírse, no enfadarse, de disfrutar y no ser una máquina. Con él todo era guasa, una manera de vivir y aunque no fue el mejor, tampoco le hacía falta. Es historia.

¿Ha jugado a fútbol?

De delantero en el Montgat y en el Tiana y era un cono. También jugué a basket en el Montgat y era mejor, pero el deporte de nivel no es compatible con la vida de artista. Hice pruebas para entrar el Joventut de Badalona, pero acabé bailando porque se me daba mucho mejor.

"Felizmente casado y con tres hijos ahora soy menos ‘rockstar’ y más predicador”" LEÏTI

¿Tiene algún momento deportivo grabado en la memoria?

El Mundial de España con el gol de Andrés Iniesta y algunos partidos épicos del Barça.

¿Qué metodología utiliza para componer?

Va como va. A veces nos instalamos en una casa en la montaña con mi grupo y nos tomamos unas setas o en el estudio y en cinco horas tenemos la canción. Para este trabajo debes mantener una visión de atleta o de lo contrario no llegas y la inspiración debe pillarte trabajando con constancia.

El 17 de abril actúa en la Razzmatazz. ¿Qué puede esperar el que vaya a verle esa noche?

El que venga encontrará la energía e interpretación del nuevo álbum, una propuesta sonora más compleja y cuidada con amor. Disfruto en el escenario porque soy yo. Tengo soltura y conocerán a un nuevo Leïti en proceso de cambio. Haber firmado con Universal ha sido una señal del universo.

Le gusta remarcar bastante lo del ‘nuevo’ Leïti.

Es que, de repente, soy padre. Antes subía al escenario fumando un ‘biturbo’ con vida de ‘rockstar’, pero ahora tengo hijos, mujer y banda. Estoy más puesto para lo bueno de la vida y soy menos ‘rockstar’ y más predicador con intención de llegar a los corazones y no de alterarlos.

Su mujer es la diseñadora de ropa Sita Abellán. ¿Le ayuda a vestirse?

Nos vestimos y ya me tiene pillados los gustos. También me pregunta mi opinón en algunas cosas, aunque la maestra es ella.

Es actor y salió en la mítica serie ‘Élite’ haciendo el papel de Malick. ¿Queda lejos esa etapa?

Bastante. Me gusta verlo como parte de lo que ha sido todo mi proceso, pero ahora mismo estoy focalizado en la música.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Por parte de mi padre 2Pac, 50Cent, The Game, Lauren Hill, Youssou N’Dour y por parte de madre Chambao y Bebe. Una buena mezcla entre el mar Mediterráneo, el ser un ‘sobrao’ americano de película y la sangre africana.