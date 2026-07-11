Identificado un corredor estadounidense conocido como 'el Joker' grabando con un móvil en el quinto encierro de San Fermín: se expone a una multa de hasta 6.000 euros

Ha sido una de las caras más conocidas en estos primeros días de fiestas en San Fermín 2026. Un corredor que atrapaba todas las miradas de los allí presentes como si fuera un toro más de la manada: con el rostro completamente de blanco, el pelo teñido de un verde casi fluorescente y el rojo chillón en la zona de la boca para conseguir la macabara sonrisa del célebre personaje de 'El Joker'.

El popular enemigo de Batman se ha dejado ver en los encierros de este San Fermín y es todo un fenómeno viral en las redes sociales. Con una llamativa caracterización y una forma de comportarse que recuerda a la de Joaquin Phoenix en la exitosa película de 2019, con ese posado chulesco y la amplia sonrisa pegada a su rostro, este personaje también tuvo su momento de gloria con las vaquillas en la Plaza de Toros de Pamplona.

'El Joker' fue alcanzado y revolcado ante la mirada de los allí presentes y de los cientos de miles de espectadores que disfrutaron de la secuencia a través de las redes. Aunque todo se quedó en un susto, la incógnita sobre la identidad del corredor finalmente se resolvió: se trata de Lacey Mrzena, un turista estadounidense procedente de Chicago que se hace llamar en Instagram 'straightdroplace' y está disfrutando se su primer año en las fiestas de Pamplona.

Aunque no sé ni si debe conocer la leyenda de Ernest Hemingway, puesto que en el quinto encierro de los Sanfermines 2026 con toros de José Escolar ha protagonizado una imagen que ha despertado muchas críticas entre los corredores y aficionados al encierro:

En el tramo final del recorrido, justo antes de entrar a la Plaza de Toros, el famoso 'Joker' ha sido cazado por las cámaras de RTVE con un móvil en la mano pese a estar delante de la manada. Esta es una práctica que está radicalmente prohibida para todos los corredores, puesto que ponen su vida en peligro sólo por querer hacerse un 'selfie' o rascar un par de likes en un vídeo de Tiktok.

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Tras ver las imágenes, Teo Lázaro, corredor donostiarra, ha criticado su actitud en RTVE: "Este joven no debería estar en el encierro y espero que sea sancionado. Es facilmente localizable y lleva haciendo el indio varios días en el encierro. A ver si ponemos seriedad de una vez", ha dicho. En caso de ser sancionado, este corredor se expone a una multa de hasta 6.000 euros por el uso del móvil en el recorrido del encierro, contemplado en la normativa municipal. Las últimas imágenes confirman que, efectivamente, se lo han llevado detenido...