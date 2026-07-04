Rodrigo Cuevas: “Fui ‘ultra’ del Oviedo por un día”

Rodrigo recuerda con ilusión la tarde en la que, de joven, que se unió a los ‘Symmachiarii’, grupo de ‘ultras’ del Real Oviedo, para ir a un ‘derby’ contra el Sporting de Gijón en El Molinón. Lamenta que su equipo haya descendido, pero defiende que la pasión por ser ‘carbayón’ está por encima de la categoría en la que se milite.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Siento que estoy en un salto de esquí de los tradicionales del 1 de enero en Garmisch-Partenkirchen. Cuando uno no sabe si volará bien o se pegará una hostia de narices. Tengo nuevo disco que se titula ‘Manual de Belleza’ y estoy en plena gira así que, o bato todos los récords, o me parto las piernas.

¿Qué podemos encontrar en ‘Manual de Belleza’?

Sigo con los paralelismos alpinos. Hay mucho refugio de montaña, fuego, aprés-ski, alpinismo, telesilla, telearrastre y trampolines (risas). Canciones que evité estuviesen marcadas por el discurso de todo lo que sucede a mi alrededor. Me aislé del ruido que nos rodea para hablar de lo que quería. Deseaba que hubiese belleza y si ves las noticias o entras en las redes sociales no la hay así que tomé el remo del kayak y lancé mi propio mensaje.

En las dos primeras respuestas ya me ha hablado de esquí y de remo.

Porque esquiaba muy bien, hacía atletismo y remaba en kayak. Se me daban muy bien los deportes individuales. Mi pueblo está al lado de Pajares, la estación de esquí, y todos estábamos federados. A remar iba a un embalse que hay cerca de Oviedo, pero no le di continuidad.

¿Qué le aportaban el esquí y el remo?

Me gusta la montaña porque voy a mi bola y gané medallas de esquí. Jugué a balonmano, hice atletismo, carrera de fondo, cross, marcha y 3.000. El kayak me gustaba por ir al río y como soy activo me ayudaba a quemar energías.

Donde realmente se vacía es durante sus conciertos.

Me dejo poseer por el Cuevas del escenario que es pesado e interactivo y logro que la gente salga muy trabajada. Ese Cuevas es más exagerado y listo que yo, pero llevo bien el desdoblamiento.

¿Tiene algún referente deportivo que le haya marcado?

Las piernas de Alcaraz son mi referente (risas). Aunque de pequeño hacía deporte no fui un ‘freakie’ de tener ídolos y no sabría decirte... Me gusta Alcaraz porque es guapo y opino que los ‘mariquitas’ sabemos muy poco de deporte (risas).

Discrepo porque Juanjo Bona y Miguel Poveda pasaron por esta sección y sabían de deporte.

Te explico. En el colegio jugaba al fútbol para que no me insultaran, pero siempre me ponían de portero por malo. Si te digo alguien sería Sara Lolo, que juega en el Telecable Hockey Club de Gijón. Es majísima y capitana de un equipo que tiene 6 Copas de Europa. Son unas tías cojonudas, concienciadas e involucradas en política. Coincidí con Sara en televisión y congeniamos. Yago Lamela, que en paz descanse, también era referente, igual que Indurain y Perico Delgado.

“Estaba federado en esquí y gané algunas medallas; también hice atletismo en varias disciplinas y jugué a balonmano” Rodrigo Cuevas

¿El deporte le ayuda a preparar las giras?

Bailo e hice danza contemporánea y los considero deportes. Me gusta mucho la actividad física y si tiene puntos artísticos mejor porque así me entretengo. Para la gira hago cardio, calistenia y yoga que va bien para la cabeza y la concentración.

¿De quién bebe musicalmente?

Siempre me gustó la música tradicional. Bebo de las señoras que me enseñaron a tocar la pandereta, a cantar, a colocar la voz y a hacer melismas como Gelita del Cabanón, que en paz descanse. Tengo muchos referentes muertos lo que significa que me hago mayor.

El folclore mantiene su vigencia, ¿qué cree que cala de su estilo?

Tiene una absoluta vigencia porque nos acompaña siempre. Es imposible quitárselo de encima porque es la música que hace el ser humano y se puede hacer folclore para hablar de temas actuales. A la gente le gusta que yo lo utilice siendo algo sinvergüenza.

¿Qué recuerda de aquellas tardes en el Carlos Tartiere, estadio del Real Oviedo?

Iba con mi padre y amigos, pero me gustaba más todo el ambiente que rodeaba al partido. Una vez, con mi profesor de tuba, fuimos con los Symmachiarii, los ‘ultras’ del Oviedo, a un derby contra el Sporting en El Molinón. ¡En qué momento tuvimos la idea! Fui ‘ultra’ del Oviedo por un día y debo admitir que fue algo emocionante. Íbamos en tren y nos pusieron barricadas en las vías, bajamos y nos apedrearon. Nos escoltó la policía por las calles de Gijón y estuvimos una hora para salir del estadio. Cuando volvimos al tren nos cayeron más piedras y botellas.

¿Qué es un ‘derby’ Oviedo-Sporting?

Una batalla campal. La rivalidad máxima sin importar en qué categoría estén.

¿Hay algún momento deportivo que le marcara?

Los cinco Tours de Miguel Indurain con mi abuelo haciendo la siesta estival en el patio de casa.

¿Qué es la música para usted?

Es cualquier cosa que juguetee con sonidos y te haga sentir algo. Nos ayuda a conectar y a desconectar según sea el momento. Cualquier club de fútbol, país o movimiento social tienen su himno porque las canciones son esa parte pasional de la historia.

¿Cómo gestiona el proceso de componer?

No tengo una metodología específica. A veces cojo una ‘guitarrina’ y otras el productor manda una idea y la desarrollamos. La exigencia es tener la vista aguda y ver qué funciona y qué no y ser sincero con uno mismo y no conformarse.

¿Cómo ve a la industria musical actual?

Variada. Un amigo siempre dice: “Mírate de lejos aquello que te apasione porque cuanto más te acerques menos te gustará”. ¿Qué te parece?

Estoy de acuerdo con aquello de “nunca conozcas a tus héroes”.

Exacto, ni a tus ídolos. Tengo suerte porque no veo una cara poco amable de la industria.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Tino Casal, La Frontera, aunque yo pinchaba en el coche y ponía Mecano. En el de mi madre sonaban Juan Luis Guerra, Gloria Estefan o Sabina.