"El Celta defiende sus valores desde la verdad"

Estilos musicales contrapuestos pero una misma pasión: el Celta de Vigo que esta noche se enfrenta al Barça de Hansi Flick en el mítico estadio de Balaídos. Dos músicos gallegos, Pablo Lesuit y ‘Pikete’ se sentaron con SPORT para hablar de sus respectivas carreras musicales y de la gran pasión que les une a ambos que no es otra que el Celta y las peregrinaciones con la masa celeste allí dónde su club los necesite. Ambos cantantes comparten colores, sufrimientos, alegrías y decepciones de un club mítico que ha vivido situaciones de todo tipo en sus 102 años de historia.

Pablo Lesuit: "Nunca le ponemos las cosas fáciles al Barça en nuestra casa"

Siempre empezamos estas entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me compararía con el Celta de Vigo. Porque es el equipo de mi ciudad y porque es un club que siempre está luchando contra gigantes como me pasa a mí con mi proyecto independiente que no busca otra cosa que autenticidad y la verdad. Un poco como la filosofía del Celta.

Detecto que es un celeste de pro.

Fui muy celtista cuando era joven. Hasta los 16 años iba a ver los partidos a Balaídos y un buen día la música se cruzó en mi vida y cambié la tradición de ir al estadio por las pruebas de sonido, los conciertos, los ensayos, las canciones. Pero sigo muy de cerca el día a día del Celta.

¿Qué recuerda de esa época?

Eran partidos bajo la lluvia, con mucho frío. Antes de la remodelación Balaídos era incómodo y ha mejorado, pero se pasaba mal en aquellas condiciones. Era la época de la quinta mítica de Mostovoi, Penev, Gudelj, Karpin, Catanha o Mazinho. Recuerdo clasificarnos para la UEFA y pasar de la noche a la mañana a jugar contra titanes del fútbol europeo. Tengo grabado un partido en Balaídos contra el Aston Villa que ganamos 3-1 y pasamos la eliminatoria. Iba con mi padre y era una experiencia increíble. Un martes de UEFA irte a Balaídos, acabar ganando y al día siguiente celebrarlo con los colegas en el colegio era mágico.

¿Echa de menos esa época?

No tanto la parte deportiva en sí, sino por el entusiasmo con el que se celebraban los hitos que se conseguían frente a las adversidades. Me gusta recuperar esa idea de estar entusiasmado con algo que deseas lograr y trato de recuperarlo todo el tiempo.

¿Qué es el Celta?

Es un equipo con una afición muy auténtica, muy conocido y respetado fuera de España. Estuve hablando con la presidenta en un concierto sin saber quién era y me pareció encantadora. Marian Mourinho está poniendo al club donde se merece. El Celta está muy vinculado a la ciudad y busca hacerse un hueco en esta industria imponente del fútbol y hacerlo desde el prisma del Celta tiene un mérito impresionante. Tener valores y defender los colores desde la verdad son la clave.

¿Qué es lo que ansía recuperar en su carrera musical?

Esa primera idea que parte de algo que nada tiene que ver con el mercado y sí con la idea de disfrutar con los tuyos, con tu gente y estar conectado con algo que no trasciende a nada y que es presente y me conecta con algo. Probablemente esta visión de la vida es bastante romántica y diría que soy positivista, aunque soy de los que piensa que si persistes en algo al final acabas encontrando el camino. La persistencia, la constancia, la pasión y la disciplina son claves.

¿Cómo ve el partido de este domingo contra el Barça en Balaídos?

Tenemos claro que no va a ser nada fácil por la entidad del rival que tendremos delante, aunque lo bueno es que jugamos en casa y con la fuerza de la afición viguesa al Barça siempre que nos visita no le ponemos las cosas fáciles y vaticino un 2-1 para los hombres de Claudio Giráldez.

Hace un año hizo una apuesta valiente. Dejó su oficina discográfica y marcó su propio camino.

Me perseguía la idea de encontrar algo auténtico y real. Hay que buscar hacia dentro y alejarte de los inputs que recibimos constantemente. Sentí que estaba perdiendo la perspectiva de lo que quería hacer y de las canciones que quería escuchar. Después de unos años de aprendizaje en una discográfica estos me hicieron entender que hay una manera de vivir la música desde el cariño y que si no tenía un equipo en el día a día iba a ser muy difícil ir adelante. Mi carrera se mueve en el circuito de la independencia y tiene que ver con que yo sea capaz de defender unas canciones y un discurso. Sentía que había perdido la conexión con que canción me gusta o no. Me puse a revivir los vinilos de antaño gracias a mi tío y detectar que es lo que me gustaba de una u otra canción e hice un proceso de limpieza de dos años para reconstruirme. Si no disfruto encima de un escenario no tiene sentido.

¿Qué parte deportiva tiene el componer canciones?

Muchísima disciplina. Al inicio había la inspiración, pero ahora es escribir y cuanto más hago más aprendo y detecto errores o cosas que no funcionan. Hay que machacarse y perfeccionarse a diario.

¿Cómo ve la industria actualmente?

Siento que la industria y el arte van por caminos muy diferentes, están desconectados. La música parte de un lugar romántico para incrustarse dentro de un modelo industrial en el que se mueve y se invierte mucho dinero y que tiene que generar un rédito.

¿Tiene algún referente deportivo?

Por filosofía podría decir Julio Iglesias, pero digo Jack Johnson que llegó a ser surfista profesional y a quien una lesión muy heavy le acabó retirando y le hizo pasarse a la música y ha conectado muy bien y detecto que vibra en una misma frecuencia. Quiero que mi discurso haga vibrar.

¿Hay algún momento deportivo que le marcase?

El que te comentaba antes. Me veo yendo a Balaídos con mi padre a ver ese Celta – Aston Villa de la Copa de la UEFA y ganarles la eliminatoria.

¿Qué deporte practica habitualmente?

Lo que más hago es surf cuando estoy en Galicia. Tengo la playa a 15 minutos del estudio y cuando estoy saturado me voy dos horas a tratar de coger olas.

Su último disco se titula ‘Camino de las rocas’ y lo presentará en próximas fechas.

Cuando era pequeño tus padres te dicen que vayas con cuidado con las rocas cuando estás haciendo surf y hay algo de paralelismo entre el placer de coger una buena ola y el dolor por una caída y su lesión. Las rocas están siempre muy cerca en la música y es como el haber montado nuestro propio sello y ser independientes. Estaremos presentándolo en varias fechas y la primera será el 15 de noviembre en el auditorio municipal de Vigo. Luego iremos a otras plazas como A Coruña el 27, Santiago el 28, Ourense y Ferrol los 5 y 6 de diciembre, respectivamente.

¿Y lo de Pablo Lesuit?

Me quise separar de la escena de los cantautores y sentí que usar nombre y apellido me encasillaba en ese perfil y era algo que no quería. Lesuit viene de pasear por Vigo con mi hermano y ver una vinoteca que se llamaba Le Suite y se quedó.

Pikete: “Los futbolistas del Celta son gente trabajadora y luchadora

Siempre empezamos estas entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Buah. Buena pregunta. Joder. Te diría que con Endrick, el jugador brasileño del Real Madrid, porque es alguien que está jugando en ligas mayores, pero no es titular indiscutible y todavía se lo tiene que currar. Pese a todo está compitiendo con y contra gente consagrada y creo que Endrick tiene que trabajar, pero está bien donde está y si se mantiene así llegarán los frutos.

Se ha ido al fútbol de cabeza.

Porque me gusta mucho, soy del Celta, del Real Madrid y la verdad es que soy muy futbolero.

¿Qué supone ser del Celta de Vigo que este domingo recibe al Barça de Flick?

Alegrías, pero también mucho sufrimiento. Es un equipo que ha sufrido mucho durante su historia. No es un club normal bajo mi punto de vista. Me gustan los valores del equipo y los jugadores son muy humildes y no van de estrellas. Te saludan por Vigo y no van en cochazos porque son gente humilde que no miran por encima del hombro. Los futbolistas del Celta son gente trabajadora y luchadora. A base de lucha y compromiso el Celta ascendió de nuevo a Primera y ahora estamos en Europa lo que demuestra que estamos acostumbrados a sufrir y a disfrutar.

A un celeste y merengue cómo usted, ¿Qué le gusta de este Barça?

Lamine Yamal es un auténtico espectáculo. Para mí es el mejor jugador del mundo actualmente. Ahora está un poco disperso y arrastra un poco la lesión, pero este Barça juega que da gusto. Y que conste que Messi me parece el mejor futbolista de la historia. Yo soy de Madrid, pero no soy anti-Barça para nada y si juegan bien se dice y se reconoce.

Pikete, músico gallego / Lou Acedo

¿Quién ha sido su referente en el Celta?

Iago Aspas sin duda. Es el mejor jugador de toda la historia del club por encima de los Mostovoi, Gudelj, Makelele, Salgado o Karpin... Iago tiene una calidad increíble y en el campo lucha todos los balones. No deja de pelear cada segundo en el campo y fuera de él y es el auténtico líder del equipo y quién lleva la batuta. El otro día celebró sus 534 partidos con el Celta lo cual te hace ver la dimensión de su carrera deportiva. Es el auténtico emblema del Celta.

Si le digo Marián Mourinho, ¿qué le viene a la cabeza?

Es la presidenta del Celta. La única mujer que lo es en Primera División. Mola tener a una presidenta porque aporta diversidad. No es todo cosa de hombres y es un deporte que está bien que tenga a mujeres en puestos de decisión y poder. Además, tiene mentalidad de aire fresco y me gusta.

¿Tiene algún momento deportivo en la historia que le marcase?

El último ascenso del Celta a Primera División en 2012. La Plaza América de Vigo era una caldera y compartir esos momentos con los amigos siempre se recuerda.

¿Cómo es un día de partido en Vigo?

Es mágico porque además voy a la grada de animación. Tengo colegas que son del frente y es increíble por el ambiente que se vive y los cánticos. Los ‘Celtarras’ se disolvieron y ahora están las Tropas de Breogán y allí el fútbol se vive de otra manera. Estamos los noventa minutos de pie animando y sin que el de detrás te diga que te sientes.

¿Tiene algun referente de vida en el deporte?

Para mí, Rafa Nadal es un ejemplo de superación o Cristiano Ronaldo que es sinónimo de trabajo.

¿Qué trata de transmitir con su música?

Quiero que la gente lo pase bien. Hago música para bailar y el mensaje que cada uno lo interprete a su manera porque hablo de mis vivencias y cosas muy personales y luego cada persona que lo interprete como le guste.

¿Qué parte deportiva tiene el componer?

Es como ir a entrenar cualquier tipo de deporte. Cuanto más lo hagas mejor te irá. Compongo todos los días vaya o no al estudio. Estoy todos los días trabajando, aunque vaya por la calle. Luego cuando te pones a grabar pues te sale mejor, porque lo tienes mentalizado y puedes hacer que la madurez de las letras suba. No tengo ninguna metodología. Primero preparo una instrumental y luego meto las letras a partir de esa o improviso y escribo en el momento. Si estoy feliz saldrá algo más alegre y si estoy cabreado saldrá algo más chungo. Depende del modo en el que esté.

¿De quién bebe musicalmente?

De mucha gente. De la música que he escuchado de pequeño, de adolescente, de la que escucho ahora. Un poco de todo. Cuando era pequeño escuchaba Eminem, Moby, Fifty Cent, Red Hot, The Cure o Héroes del Silencio que es el recuerdo de ir en el coche con mi padre. A día de hoy, escucho Los Sufridos o Nino Flow y voy almacenando y eso te crea como artista.

¿Qué opina de las redes sociales?

Son el medio más preciso para promover tu música y tu arte. La comunicación es importante y pienso que las redes tienen más potencia que la radio o la televisión. Son una herramienta obligatoria.

¿Cómo prepara sus conciertos?

Ensayo con mi DJ días antes y hacemos un ‘tracklist’ y luego hacemos el bolo varias veces y probamos cosas y ‘palante’. El tiempo que estás en el escenario es como saltar al terreno de juego de Balaídos con la mentalidad de querer ganar el partido.

¿Cómo ve la industria en nuestro país?

Creo que podría hacer más por el género urbano, que, dicho sea de paso, ha crecido mucho en los últimos años. Me gusta ver ese crecimiento, pero la industria podría apostar más por artistas emergentes con talento y no sólo cuando uno está en lo alto o ha triunfado. En España no se apoya al emergente y es un sinsentido. Primero quieren ver números y ya cuentan contigo cuando debería ser al revés. Deberían ver que apostando por el talento podrían obtener esos números o mejorarlos.

¿Dónde radica el exito de la música urbana?

Se ha desprendido de algunos estereotipos como el machismo o el ser callejera o marginal. Al final todo el mundo escucha música urbana en la radio y se está abriendo a otros estratos sociales y el rango de edad ha subido.

Aunque se lo habrán preguntado mil veces, ¿por qué ‘Pikete’?

‘Pikete’ quiere decir ‘estilo’ en ‘slang’ y fue una pedrada que lanzamos con un amigo mío en el estudio. Antes era ‘Sacris’ de Sacristán que es mi apellido, luego pasó a ‘Beauty Pikete’ y al final se quedó en ‘Pikete’.