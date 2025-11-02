"Me emocionan los Mundiales y las Eurocopas de la selección"

Nacida en Jaén en 1995, Ángeles Toledano presentará su disco ‘Sangre Sucia’ el sábado 8 de noviembre en la mítica Sala Apolo de Barcelona tras haber actuado hace días en Madrid con todo el papel vendido. Cosecha muy buenas críticas entre la prensa especializada y la industria. Ángeles tuvo a bien sentarse a hablar con SPORT sobre su vida y carrera musical el flamenco que ama y el deporte en general.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me iría a la similitud con un equipo de baloncesto porque he jugado de pequeña y sé bien qué es. De fútbol no sé porque nunca jugué. Cuando estamos en el estudio grabando somos sólo tres, pero ahora, inmersos en la gira, puedo decir que somos un equipo que trata de dar lo mejor de sí mismo. Como capitana tengo que lograr que mi gente se sienta cómoda y todo brille en el escenario y fuera.

¿Dónde jugaba a baloncesto?

En mi pueblo que está en Jaén y se llama Villanueva de la Reina. En esa época sólo había dos cosas para los niños del pueblo. O jugabas a baloncesto o te apuntabas a la feria de música y mira por dónde resulta que me apunté al baloncesto sin saber dónde acabaría.

En casa del herrero cuchillo de palo porque acabó en la música.

Fíjate que curioso. Todas mis amigas iban a baloncesto y como a música no iba nadie me apunté para divertirme y no estar sola. Jugaba de pívot, me desvivía y me encantaba porque además era muy competitiva. Estábamos para jugar el ‘Sector’ de Andalucía, que era como el ‘play-off’ final de la liga andaluza, pero no pudo ser. Éramos malas, pero lo pasábamos muy bien.

¿Qué le aportaba el baloncesto de niña?

La amistad; pasábamos las tardes allí. También era un punto de encuentro porque todos los amigos que no estaban en el equipo venían al pabellón a ver los entrenamientos y era una rutina divertida. De pequeña todo giraba en torno al baloncesto y tengo muy buenos recuerdos: el vestuario, las risas, las perrerías al entrenador. Era una filosofía de vida.

Desde el punto de vista de dinámica deportiva, ¿qué dificultad tiene el componer música?

Creo que tiene la misma exigencia y disciplina. Hay mucha presión mental y yo en eso no era buena cuando jugábamos al baloncesto. Era muy tonta y no tenía ni idea para pensar jugadas o estrategias. Para la música creo que tengo la capacidad de meterme en rincones que no conozco, pero en el deporte reconozco que no. En la música tienes que visualizar hacia dónde vas a ir y cómo lo quieres hacer y tienes que estar dentro de ella. En la música confío en mí, pero en el deporte no (risas).

¿Cuándo es el mejor momento para componer? ¿Tiene alguna metodología?

A cualquiera hora, aunque también es verdad que la vida me ha puesto en un lugar en el que cuando me pongo y me siento en la mesa a hacer cosas me salen, pero hay un momento en el que siempre me surgen ideas que es conduciendo. No sé el motivo exacto, debe ser de la concentración de ir al volante, pero me salen muchas cosas y grabo muchos audios en el coche.

"En el colegio me apunté a baloncesto porque nadie quería estudiar música y así no estaba sola; me gustaba mucho porque era una filosofía de vida. Jugaba de pívot y al ser muy competitiva me desvivía por completo y he trasladado esos sacrificios a mi carrera musical" Ángeles Toledano

¿Qué escucha habitualmente?

De todo. Miremos mi lista de Spotify que ahora que pienso nunca la he visto y así hablamos con propiedad en la entrevista: Triana, Pepe el Culata, La Paquera de Jerez, Gabriel Moreno, Teo Planell, Oklou, Fka Twigs con los que estoy obsesionada, La Perla, Pepe Pinto, Los Sims, que me inspiran un montón con su música y saco muchas cosas y Rufus T. Firefly o Milo J.

Vaya variedad de estilos. ¿En qué momento se puso usted en serio con la música? Tengo entendido que el primer contacto con el flamenco fue por su abuelo.

Así es. Primero escuché un cante flamenco que era una ‘granaína y media’ de Manuel Vallejo y desde ese día que ya no me desconecté y no he dejado de escucharlo. Era tan pequeña que no te sabría decir. No me acuerdo del momento del clic porque me enamoré del flamenco poco a poco.

Es usted uno de los referentes actuales del flamenco. ¿Cómo lleva esa responsabilidad?

Es un compromiso con la gente que dice eso y con quien me escucha y siento una gran responsabilidad. Quiero que el mensaje que salga de mí discurso sea algo que tiene que aportar a la sociedad y al flamenco porque hay tanto por hacer con este estilo musical...

¿En qué punto cree que está el flamenco?

El flamenco está empezando a ser conocido por el gran público y a estar presente en grandes escenarios donde antes no tenía acceso. Se han aportado muchas cosas, pero faltan otras tantas. Antes era para grupos minoritarios y se está abriendo a la gran masa y al ‘mainstream’.

Ángeles Toledano, cantaora de flamenco, después de la entrevista con SPORT / Diego Sperani

¿Qué le faltaba antes al flamenco para no haber llegado a toda esta gente?

El flamenco tenía que quitarse miedos y prejuicios y permitir juntarse con otros géneros. Debía salir del cuarto y dejarse ver y lo está haciendo.

Luce tatuajes de cantaores como Lole y Manuel o la baldosa de Barcelona. Curioso combo.

Ellos hicieron un camino y un imaginario super interesante y rico y me encantan. Nos han iluminado a muchos por su manera de cantar porque hacían canciones con un toque más pop. Lo de la baldosa de Barcelona es porque soy muy golfa. ¡Es broma! Mi tía vive en Barcelona y es una cachonda y me vine de viaje con una amiga y nos fuimos de cervecitas por el gótico y decidimos tatuarnos y dejar huella de haber pisado el Born. Lo primero que vimos fue la roseta de Barcelona y ahí la ves. Estaba todo cerrado porque era sábado tarde y al final encontramos un sitio y el chico estaba de prácticas, pero no le quedó tan mal.

Le he escuchado decir que faltan mujeres en el mundo del flamenco. ¿Es así o tiene matices?

No es exactamente así. Pienso que mujeres en el flamenco las ha habido y han sido super valientes. Gracias a ellas estamos hoy aquí porque han abierto camino, pero les faltaba visibilidad. Me llegaron antes las voces masculinas de Camarón, Paco de Lucía o Enrique Morente, que son grandes maestros, pero también lo son La Paquera o Remedios Amaya que no sonaban tanto. Desde pequeña he echado en falta tener estas referencias femeninas más a mano. Ahora somos muchas como Rocío Márquez, Estrella y Soleá Morente, María José Llergo o María Terremoto.

Dejó la carrera de Derecho a mitad para meterse en el conservatorio.

Quise entrar en Derecho y Criminología e hice la Selectividad y no me dio la nota por lo que entré en Derecho y me dio algo de ‘bajona’ por no estar donde yo quería porque me pegué una panzada de estudiar para nada y me vine abajo. Seguía estudiando música, pero el segundo año de Derecho un amigo me dijo que en Córdoba abrían una escuela superior de cante flamenco y me presenté a las pruebas y aprobé la sexta plaza de seis que había. No sabía leer ni una partitura porque solo cantaba, pero me puse las pilas y me lo saqué en cuatro años.

¿Cómo prepara los conciertos? Tengo entendido que son auténticas catarsis.

Ensayo mucho todos los días. Ahora no tengo el dinero para que todo el mundo pueda venir a Madrid a ensayar, pero tengo mis pistas y yo misma me hago el bolo para estar fuerte vocalmente. Luego siempre puede haber fallos, pero no me voy a frustrar porque sé dónde voy y el camino que llevo y el esfuerzo que pongo. Lo preparo con mucho cariño cuidando voz, mente y físicamente y al equipo. ¿Sabes qué hago?

Dígame.

Hago que pongan las mejores habitaciones para el equipo y no para mí. No me importa dormir en una habitación normal porque el equipo es lo importante y quiero cuidarlos para que den lo mejor de sí mismos. Preparo el bolo dando todo el cariño a mi gente para que disfruten, siendo comprensiva, que no exigente, y empapándome de todos ellos.

"Afortunadamente el flamenco se está quitando los miedos del pasado" Ángeles Toledano

¿Hace deporte en su día a día?

Salgo a correr porque me ayuda mucho con la respiración, con el diafragma. Es una barbaridad lo que se nota a la hora de respirar, una locura. Cuando estoy a ritmo de correr a diario me puedo hacer los bolos de dos horas sin apenas enterarme porque controlo la respiración de manera increíble.

¿Sigue algún deporte habitualmente?

La verdad es que no tengo tiempo. Antes veía el baloncesto, pero no me da la vida. Cuando voy al pueblo mi hermano pone fútbol o tenis por TV porque es jugador de pádel y se dedica a ello.

¿Tiene algún nombre propio como referente en el mundo del deporte?

Teníamos a un profesor en el conservatorio que siempre nos ponía de referente a Rafa Nadal por las rutinas antes de sus partidos y por su método de trabajo. Y ahí se quedó Rafa como referente.

¿Cómo fue su adolescencia?

De un lado para otro y me gustaría haberla disfrutado un poco más. Estuvo muy bien, pero me sabe mal porque me dejé cosas atrás que ya no pude saborear. Luego quise vivirlo todo muy rápido porque me daba la sensación de que me lo perdía al estar cada fin de semana cantando. Mis amigas una vez me dijeron una frase que me marcó y dolió al mismo tiempo: “No has estado nunca”. Pude recuperarlas, pero a qué precio.

¿Qué importantes son esas amigas?

Mucho. Las que cuidas y las que te cuidan de vuelta. Son muy importantes porque creamos una red segura y hablamos con honestidad y ser nosotras mismas y que te apoyen en todas tus decisiones.

Ángeles Toledano, cantaora de flamenco, durante la entrevista con SPORT / Diego Sperani

¿Cómo ve la industria musical actual? ¿En qué momento la encuentra?

Super guay. Pertenezco a una discográfica como Universal y pese a ser parte de la industria me han dicho lo siguiente: “Ángeles, haz lo que quieras”. Nunca se me ha dicho nos tienes que dar un ‘hit’. Hago mi música y me han dejado ser yo en esencia. Sé que hay gente a la que le piden ‘hits’, pero a mí no me ha pasado. Mi exigencia se me ha respetado de una manera muy cariñosa. En lo que respecta a compañeras y compañeros creo que España y Barcelona tienen una escena maravillosa y todos nos sentimos inspirados y con mucha proyección.

¿Las redes sociales les gustan?

Me encantan. Las utilizo como trabajo y no como narración de mi vida privada de si estoy aquí o allí tomando una caña con tal o cual. Comparto los conciertos y me lo paso bien editando vídeos.

¿Hay un momento deportivo que recuerde que le marcase?

Jugar a baloncesto de pequeña. Éramos tan malas que no me acuerdo muy bien, pero recuerdo la final del Mundial de Fútbol de 2010. Hay tres cosas en la vida que me emocionan realmente: una es cuando la selección gana Mundiales o Eurocopas de fútbol, otra es cuando sale el gordo de la lotería de Navidad y ves a gente celebrarlo y las manifestaciones aunque algunas más que otras…

¿Quién vaya a verle el 8 de noviembre a la sala Apolo qué puede esperar?

Es un día cargado de competencia musical en Barcelona porque hay conciertos de muy buenos colegas, pero que sepan que el directo de ‘Sangre Sucia’ podrá verse en todo su esplendor y contaremos con alguna que otra sorpresa que no puedo desvelar.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Amaral, Maná y una Julieta Venegas que me recuerda los viajes mirando por la ventana y pensando en cualquier cosa totalmente abstraída.