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Los Rolling Stones anuncian su nuevo álbum 'Foreign Tongues'

El cielo de Londres ha sido el escenario de un impresionante espectáculo de luces nocturnas protagonizado por drones para anunciar el lanzamiento de "Foreign Tongues", el nuevo álbum de estudio de los Rolling Stones. Este trabajo discográfico llega como el sucesor de "Hackney Diamonds", el aclamado disco publicado en 2023 con el que la formación británica logró alzarse con un premio Grammy. La mítica banda regresa así a la primera línea de la actualidad musical con un proyecto que consolida su vigencia en la industria. El incombustible vocalista del grupo, Mick Jagger, quien sigue liderando la formación a sus 82 años, ha manifestado que se encuentra en plena forma y con un gran entusiasmo por regresar a los escenarios para dar comienzo a la próxima gira de presentación del álbum.